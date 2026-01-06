باشگاه خبرنگاران جوان - محمدشهاب جلیلوند در نشست خبری «همایش گزینش کشور» با بیان اینکه این همایش امروز عصر برگزار خواهد شد، اظهار کرد: آنچه در دولت چهاردهم رخ داد تفاوتی بنیادین در رویکرد‌های گزینش نسبت به قبل بود. مسیر گزینش، خردمندانه شده و مفهوم گزینش در نظام خدمت‌رسانی به مفهومی الهام‌بخش بدل شده است.

وی افزود: تعداد قابل‌توجهی از داوطلبان که در شرایط معمول احتمال رد شدن آنان در گزینش بود امروز در گزینش به‌عنوان افرادی اثرگذار در نظام خدمت‌رسانی حاضر هستند.

دبیر هیئت عالی گزینش کشور همچنین اعلام کرد: از ۱ میلیون و ۱۸۱ هزار پرونده مطرح شده در گزینش بیش از ۱۰۰ هزار با قبض عین (چشم‌پوشی) حل شده است. مواردی که با تنگ‌نظری‌ها می‌توانست به رد افراد منجر شود در این فرایند به استفاده از حضور و ظرفیت آنان در نظام خدمت‌رسانی انجامیده است.

جلیلوند با یادآوری مفاد فرمان امام راحل در زمینه امر گزینش، تصریح کرد: بنا نیست با برخورد‌های سلیقه‌ای یک فرد که توانمندی بسیار دارد را با یکی دو ایراد از خدمت به مردم و انقلاب محروم کنیم. بی‌دلیل نباید نیرو‌های ارزشمند از خدمت‌رسانی محروم شوند.

وی یادآور شد: اگر بنا بود رویکرد دولت چهاردهم با همان رویکرد‌های دهه ۶۰ باشد من هم به‌عنوان جوانترین دبیر هیئت عالی گزینش از ابتدای انقلاب تاکنون در این سمت قرار نمی‌گرفتم.

منبع: ایسنا