باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان لرستان از اجرای طرح تعویض اسناد دفترچهای به اسناد تکبرگ از ابتدای سال جاری خبر داد و بر ضرورت مراجعه مالکان برای انجام این فرایند تأکید کرد.
یاسر ملکی با اشاره به اقدامات انجامشده در این زمینه اظهار کرد: از ابتدای امسال، طرح تبدیل اسناد مالکیت دفترچهای به اسناد تکبرگ بهصورت جدی در استان لرستان در حال اجراست و مالکان املاک موظف هستند نسبت به تعویض اسناد قدیمی خود اقدام کنند.
وی افزود: اسناد تکبرگ دارای شناسههای دقیق جغرافیایی و اطلاعات مکانی هستند که در بانکهای اطلاعاتی ملی و بینالمللی ثبت میشود. این ویژگی باعث میشود در صورت بروز حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله یا سایر عوامل خسارتزا، جانمایی و شناسایی دقیق املاک با سهولت و دقت بیشتری انجام شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک لرستان با تأکید بر ممنوعیت ارائه خدمات به اسناد دفترچهای گفت: در حال حاضر ارائه هرگونه خدمات اداری، ثبتی و اجرایی به اسناد مالکیت دفترچهای در تمامی دستگاههای اجرایی ممنوع است و مالکان این اسناد ملزم به تعویض آنها با سند تکبرگ هستند.
ملکی با اشاره به آمار بالای اسناد دفترچهای در استان تصریح کرد: متأسفانه همچنان بیش از ۸۳ هزار و ۶۵۲ فقره سند دفترچهای در لرستان وجود دارد که بخش قابل توجهی از آنها هنوز تعویض نشدهاند.
وی ادامه داد: از این تعداد، حدود ۶۵ هزار سند مربوط به املاک روستایی است و ضروری است مالکان این اسناد هرچه سریعتر با مراجعه به ادارات ثبت اسناد، نسبت به تعویض سند مالکیت خود اقدام کنند تا از بروز مشکلات حقوقی و اداری در آینده جلوگیری شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک لرستان در پایان از شهروندان خواست با همکاری و مراجعه بهموقع، زمینه تسریع در اجرای این طرح ملی و ارتقای امنیت حقوقی املاک را فراهم کنند.