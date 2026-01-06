باشگاه خبرنگاران جوان- علیرضا شکری مدیر اطلاعات بازار کار ایران در یک برنامه رادیویی گفت: مشاغل کشور مطابق استاندارد کدگذاری و در بانک‌های اطلاعاتی سازمان‌های مختلف همچون سازمان تأمین اجتماعی، مرکز آمار، سازمان فنی و حرفه‌ای و سایر سازمان‌های مرتبط با کد یکسان ثبت و شناسایی می‌شوند.

وی افزود: پیش از این هرسازمانی به فراخور نیاز خودش دسته‌بندی‌هایی را در مشاغل مختلف داشت که پراکندگی در عناوین مشاغل و نبود پیوستگی شغلی میان سازمان‌ها را درپی داشت که اکنون نیازمند استانداردسازی است.

دستیار معاون اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به طراحی سامانه نظام جامع اطلاعات بازار کار کشور اظهار کرد: برای راه‌اندازی این سامانه نیاز به کدشغلی داریم که برگرفته ازعنوان شغلی است و این عنوان نقش کلیدی در نظام بیمه تامین اجتماعی دارد.

شکری با بیان اینکه حدود ۴۰۰ هزار عنوان شغلی از دستگاه‌های مختلف جمع‌آوری شده افزود: قرار است مشاغل کشور مطابق استاندارد کدگذاری و در بانک‌های اطلاعاتی سازمان‌های مختلف مانند سازمان تامین اجتماعی، مرکز آمار، سازمان فنی و حرفه‌ای و سایر سازمان‌های مرتبط با کد یکسان ثبت و شناسایی شوند.

وی ادامه داد: این استاندارد سازی و کدگذاری به ما کمک می‌کند که اطلاعات ما درخصوص تعداد مشاغل موجود، مشاغلی در حال ایجاد است و مشاغل درحال افول تکمیل شده، در فرایند استاندارد سازی مشاغل، وظایف و شایستگی‌های مشاغل و نیاز‌های سازمان‌ها مشخص می‌شود.

مدیر اطلاعات بازار کار ایران این فرایند را مطابق با استاندارد‌های بین‌المللی دانست و گفت: استاندارد‌های بین‌المللی و پایه در اکثر کشور‌ها وجود دارد که افراد از لحاظ شغلی طبقه بندی می‌شوند و به این ترتیب تطبیق و کدگذاری هوشمند لیست مشاغل با کد‌های طبقه‌بندی بین المللی ISCO، انجام شده، طبق آن مشاغل براساس پیوستگی‌شان به هم و شباهت مهارت‌های مورد نیاز گروه‌بندی شده‌اند.

شکری یادآور شد: کشور‌ها اجازه دارند به فراخور نیاز سازمانی‌شان ضمن حفظ چارچوب این استاندارد، نیازمندی‌های خود را در آن توسعه دهند.

وی افزود: با توجه به سرعت تحولات و پویایی مشاغل، این طرح کار مستمری است که ابتدا باید کدگذاری در بانک‌های اطلاعاتی آن انجام شود که حدود ۳۰ درصد این فرایند انجام شده‌است.

مدیر اطلاعات بازار کار ایران تاکید کرد که این استاندارد به مرور اجرا شده و به روزرسانی می‌شود.

شکری در پایان یادآور شد: تمامی مشاغل در این سامانه دیده شده و مبنای اجرای سامانه جست و جوی شغل، تدوین و تهیه کد شغلی و عنوان‌های شغلی شفاف و مشخص است و مشاغل جدید نیز به این فهرست اضافه می‌شود.