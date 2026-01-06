باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش اداره ارتباطات و امور بینالملل سازمان نوسازی شهرداری تهران، علیاصغر کمالیزاده اظهار کرد: بافتهای فرسوده صرفاً یک مسئله عمرانی نیستند، بلکه مجموعهای از چالشهای اجتماعی، اقتصادی و خدماتی را در خود دارند و باید با رویکردی چندبعدی به آنها پرداخته شود.
وی با اشاره به تأثیر شرایط اقتصادی کشور بر بازار مسکن افزود: بازگشت ثبات به بازار ارز و تقویت نظام تأمین مالی میتواند نقش مهمی در فعالشدن جریان نوسازی و سرمایهگذاری در محلات فرسوده ایفا کند.
وی ادامه داد : پروژههای کوچک اما اثرگذار، حفظ هویت محلات، تقویت خدمات عمومی و همراهی شهروندان، مسیر بازآفرینی شهری تهران را هموار میکند و میتواند بافتهای فرسوده را به فرصتی برای آینده شهر تبدیل کند.
کمالیزاده در پایان خاطرنشان کرد: عدم پرداخت بهموقع تسهیلات بانکی، یکی از موانع جدی در مسیر نوسازی بافتهای فرسوده بهشمار میرود و موجب کندشدن روند ساختوساز در این محدودهها میشود. تأخیر بانکها در تأمین وامهای مصوب، قدرت مالی مالکان و سازندگان را کاهش داده و باعث توقف یا تعویق اجرای پروژههای نوسازی میشود؛ موضوعی که نهتنها فرآیند بهسازی شهری را با چالش مواجه میکند، بلکه تحقق اهداف ایمنی، ارتقای کیفیت زندگی و بازآفرینی محلات فرسوده را نیز به تأخیر میاندازد.