مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران با تأکید بر اینکه بازآفرینی شهری بدون نگاه جامع به نتیجه نمی‌رسد، گفت: نوسازی بافت‌های فرسوده نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، مشارکت مردم، ثبات اقتصادی است.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش اداره ارتباطات و امور بین‌الملل سازمان نوسازی شهرداری تهران، علی‌اصغر کمالی‌زاده اظهار کرد: بافت‌های فرسوده صرفاً یک مسئله عمرانی نیستند، بلکه مجموعه‌ای از چالش‌های اجتماعی، اقتصادی و خدماتی را در خود دارند و باید با رویکردی چندبعدی به آن‌ها پرداخته شود.

وی با اشاره به تأثیر شرایط اقتصادی کشور بر بازار مسکن افزود: بازگشت ثبات به بازار ارز و تقویت نظام تأمین مالی می‌تواند نقش مهمی در فعال‌شدن جریان نوسازی و سرمایه‌گذاری در محلات فرسوده ایفا کند.

وی ادامه داد : پروژه‌های کوچک اما اثرگذار، حفظ هویت محلات، تقویت خدمات عمومی و همراهی شهروندان، مسیر بازآفرینی شهری تهران را هموار می‌کند و می‌تواند بافت‌های فرسوده را به فرصتی برای آینده شهر تبدیل کند.

کمالی‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: عدم پرداخت به‌موقع تسهیلات بانکی، یکی از موانع جدی در مسیر نوسازی بافت‌های فرسوده به‌شمار می‌رود و موجب کندشدن روند ساخت‌وساز در این محدوده‌ها می‌شود. تأخیر بانک‌ها در تأمین وام‌های مصوب، قدرت مالی مالکان و سازندگان را کاهش داده و باعث توقف یا تعویق اجرای پروژه‌های نوسازی می‌‌شود؛ موضوعی که نه‌تنها فرآیند بهسازی شهری را با چالش مواجه می‌کند، بلکه تحقق اهداف ایمنی، ارتقای کیفیت زندگی و بازآفرینی محلات فرسوده را نیز به تأخیر می‌اندازد.

برچسب ها: نوسازی ، بافت فرسوده
خبرهای مرتبط
تکمیل صددرصدی پروژه نفرآباد؛ بهره‌برداری در دهه فجر
پیرهادی خبر داد:
ایمن‌سازی سرا‌های ناایمن بازار تهران با جدیت باید پیگیری شود
ظرفیت تردد مترو با خطوط جدید به ۶۰ درصد سفر‌های شهری می‌رسد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حسادت همسایه‌ها زندگی من و همسرم را نابود کرد
کالابرگ یک میلیونی از فردا قابل برداشت است
سرانه یارانه برای سالمندان مجهول الهویه ۱۲۰ میلیون ریال است
سرقت‌های عمو به خاطر پرداخت دیه برادرزاده
پایان مأموریت آتش‌نشانان تهران در آتش‌سوزی کارخانه لبنیات آمل
جانمایی دو فضا برای ایجاد آرامستان‌های جدید
برخورد جدی پلیس با خودرو‌های دودزا/ ممنوعیت تردد برای کلیه کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین
کیفیت هوای تهران برای گروه‌های حساس ناسالم است
سیرنزولی تصادفات فوتی پایتخت در آذر ماه امسال
اکران تبلیغات شهری پویش پناه گرم در سطح شهر تهران
آخرین اخبار
نوسازی بافت‌های فرسوده نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، مشارکت مردمی و ثبات اقتصادی است
همه مشاغل در کشور کدگذاری می‌شوند
۴۵۷ غرفه جمع‌آوری پسماند خشک در سطح شهر تهران وجود دارد
کشف ۷۹۰ تن نهاد‌های دامی و مواد نگهدارنده غذایی احتکاری و قاچاق
اکران تبلیغات شهری پویش پناه گرم در سطح شهر تهران
پایان مأموریت آتش‌نشانان تهران در آتش‌سوزی کارخانه لبنیات آمل
سیرنزولی تصادفات فوتی پایتخت در آذر ماه امسال
سرقت‌های عمو به خاطر پرداخت دیه برادرزاده
جانمایی دو فضا برای ایجاد آرامستان‌های جدید
حسادت همسایه‌ها زندگی من و همسرم را نابود کرد
کالابرگ یک میلیونی از فردا قابل برداشت است
برخورد جدی پلیس با خودرو‌های دودزا/ ممنوعیت تردد برای کلیه کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین
کیفیت هوای تهران برای گروه‌های حساس ناسالم است
سرانه یارانه برای سالمندان مجهول الهویه ۱۲۰ میلیون ریال است
اطفای حریق در پمپ بنزین شهر ری/ آتش‌سوزی عمدی نبود
آتش‌سوزی کارخانه لبنیات آمل مهار شد
شارژ خودکار اعتبار کالابرگ برای کارمندان و بازنشستگان
قیومی: مادران امکان دریافت همزمان دو بسته حمایتی دولت را دارند
ارسال پیامک «کالابرگ» / امکان خرید ماهانه یک‌میلیون تومان از کالابرگ به ازای هر فرد
اجرای طرح زوج و فرد طی ۷۲ ساعت آتی در پایتخت از درب منازل
مدارس تهران سه‌شنبه و چهارشنبه مجازی شد
نجات ۲۶ مادر باردار و نوزاد از سوانح جوی
بیمه‌شدگان حساب بانکی و شماره تلفن همراه خود را به‌روزرسانی کنند
شناسایی مخفیگاه تعدادی از اغتشاشگران تهران + فیلم
اعتکاف؛ تمرین بندگی و حرکت در مسیر خدا»
امدادرسانی هلال احمر به بیش از ۱۳۰۰ نفر در ۲۴۳ حادثه
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران: بازار باید در اختیار بازاریان باشد
مراکز «امید و زندگی» برای تحول در درمان معتادان راه‌اندازی می‌شود
زن معتاد، کلید‌ معمای جنایت بامدادی
شناسایی بیش از ۲ هزار شهید غریب‌اسارت/ هفته ملی بزرگداشت شهدای غریب اسارت برگزار می‌شود