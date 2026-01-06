معاون سیاسی رسانه ملی، از راه‌اندازی شبکه تلویزیونی «شورا» و شبکه اینترنتی «آرا» به‌منظور معرفی برنامه‌های نامزد‌ها در نقاط روستایی تا کلان‌شهر‌ها و تبیین اهمیت این رویداد ملی برای مردم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن عابدینی در خصوص جزئیات این تمهیدات گفت: یکی از مهم‌ترین رویداد‌هایی که در کشور‌های گوناگون ازجمله ایران، در چارچوب مردم‌سالاری‌دینی و در سایر کشور‌ها در قالب دموکراسی، به منصه ظهور می‌رسد، برگزاری انتخابات است. در کشور ما برای انتخابات شورا‌های اسلامی‌شهر و روستا، به جزئی‌ترین تقسیمات کشوری مراجعه می‌شود و مردم به انتخاب افرادی می‌پردازند که قرار است برای خردترین مناطق تا کلان‌شهر‌های ایران تصمیم‌گیری کنند.

عابدینی در ادامه اظهار کرد: امسال برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی‌شهر و روستا با سال‌های قبل دو تفاوت دارد؛ نخست اینکه انتخابات در تمام کشور به‌صورت الکترونیک برگزار می‌شود. همچنین در تهران انتخابات مبتنی‌بر ایده تناسبی، براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی خواهد بود. این دو تغییر در برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی‌شهر و روستا، نیاز به اطلاع‌رسانی دقیق و تبیین‌گری برای مردم کشور دارد. معاونت سیاسی به‌صورت سنتی مسئولیت ستاد انتخابات سازمان صداوسیما را نیز برعهده داشته و به همین منظور جلسات متعددی با شورای معاونان، رئیس رسانه ملی، دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات، وزارت کشور، مجلس و… برای چگونگی پرداختن رسانه‌ای به هفتمین انتخابات شورا‌های اسلامی‌شهر و روستا برگزار شده است.

در ادامه، معاون سیاسی سازمان اظهار کرد: دو ابرطرح را پیشنهاد دادیم که مصوب نیز شده است و در صداوسیما در همان مسیر حرکت می‌کنیم. یکی از طرح‌ها بر این اساس است که برای هر استان شبکه «شورا» راه‌اندازی می‌شود؛ یعنی علاوه‌بر اینکه شبکه‌های استانی در زمینه انتخابات تولید محتوا می‌کنند، ۳۳ شبکه تلویزیونی شورا نیز به‌صورت ویژه به بحث شورا‌های اسلامی‌شهر و روستا می‌پردازند. در تهران و شهر‌های بزرگ نیز مناظراتی برگزار خواهیم کرد و تلاش می‌کنیم دیدگاه‌های مردم در هر حوزه انتخابیه را پوشش دهیم.

عابدینی متذکر شد: شبکه تلویزیونی شورا تلاش می‌کند حداقل شهرستان‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت را پوشش دهد که جمعیتی حدود ۶۰ میلیون نفری را شامل می‌شود. این شبکه پس از ۲۲ بهمن سال۱۴۰۴ فعالیت خود را آغاز می‌کند و تا اردیبهشت سال ۱۴۰۵ که انتخابات برگزار می‌شود، به فعالیت ادامه می‌دهد. همچنین شبکه اینترنتی «آرا» نیز با کمک معاونت فضای مجازی صداوسیما زمینه‌ای را فراهم می‌کند تا نامزد‌های این دوره از انتخابات شورا‌های اسلامی‌شهر و روستا بتوانند به ارائه برنامه‌های خود بپردازند.

 وی یادآوری کرد: احتمالا شمار نامزد‌های این انتخابات به ۳۰۰ هزار نفر در سراسر کشور برسد، چراکه در کوچک‌ترین تقسیمات کشوری یعنی روستاها، هر روستا حداقل پنج نماینده خواهد داشت. ما امیدواریم با تولید محتوایی آگاهی‌بخش در رسانه ملی، زمینه مشارکت پرشور مردم در انتخابات و رقابت تنگاتنگ و سالم میان نامزد‌های انتخابات فراهم شود.

منبع: روابط عمومی رسانه ملی

