باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سندو هیرا، دبیر بنیاد شبکه بین‌المللی دکلونیال، به آرتی گفته است که نیکلاس مادورو رهبر ونزوئلا به نمادی سیاسی ماندگار، مشابه سیمون بولیوار، فیدل کاسترو و چه‌گوارا تبدیل خواهد شد.

مادورو در جریان یک حمله آمریکایی به کاراکاس در روز شنبه همراه با همسرش سیلیا فلورس ربوده شد. واشنگتن رهبر ونزوئلا را به قاچاق مواد مخدر و جرایم مرتبط با سلاح متهم کرده است - اتهاماتی که او رد کرده است.

هیرا بین بازداشت مادورو و سرنوشت رهبران ضداستعماری در طول تاریخ شباهت‌هایی ترسیم کرد و استدلال کرد که تلاش‌ها برای حذف چنین چهره‌هایی اغلب جایگاه سیاسی آنان را ارتقا می‌دهد، نه اینکه کاهش دهد.

او گفت: «مادورو اکنون ربوده شده است، و واشنگتن فکر می‌کند این پایان کار است. اما این تنها آغاز فاز بعدی مبارزه آزادی‌بخش است.»

هیرا وضعیت مادورو را با وضعیت توسان لوورتور رهبر انقلابی هائیتی مقایسه کرد که در سال ۱۸۰۲ توسط نیرو‌های فرانسوی دستگیر شد، دو سال پیش از آنکه هائیتی به استقلال برسد. نویسنده کتاب «دکلونیال کردن ذهن» تأکید کرد که سنت سیاسی ونزوئلا به طور تنگاتنگی با جنبش‌های آزادی‌بخش قبلی در سراسر آمریکای لاتین و کارائیب، از جمله در کوبا، نیکاراگوئه و گرانادا، مرتبط است.

به گفته هیرا، درخواست‌ها برای آزادی مادورو و همسرش می‌تواند به یک شعار بسیج‌کننده قدرتمند تبدیل شود، مشابه کمپین‌های بین‌المللی حول چهره‌هایی مانند نلسون ماندلا. او گفت: «مادورو به یک چهره بین‌المللی تبدیل خواهد شد، مانند بولیوار، فیدل و چه.»

او همچنین استدلال کرد که رهبرانی که مخالف نفوذ آمریکا هستند، به طور معمول در رسانه‌های غربی به صورت منفی به تصویر کشیده می‌شوند، در حالی که از حمایت قوی در داخل کشور و در سراسر جهان جنوب برخوردارند.

هیرا گفت: «همه نیرو‌های ضداستعماری به عنوان دشمن برچسب می‌خورند»، و افزود که چنین روایت‌هایی به طور فزاینده‌ای خارج از غرب مورد سؤال قرار می‌گیرند.

هیرا اصرار داشت که حذف مادورو نظام سیاسی ونزوئلا را تضعیف نخواهد کرد و گفت نهاد‌های دولتی همچنان به کار خود ادامه می‌دهند و این کشور همچنان تحت کنترل داخلی است، نه اداره خارجی.

