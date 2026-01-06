استاد دانشگاه کالیفرنیا، می‌گوید ربایش مادورو نه تنها او را تضعیف نخواهد کرد، بلکه او را به نمادی سیاسی ماندگار تبدیل خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سندو هیرا، دبیر بنیاد شبکه بین‌المللی دکلونیال، به آرتی گفته است که نیکلاس مادورو رهبر ونزوئلا به نمادی سیاسی ماندگار، مشابه سیمون بولیوار، فیدل کاسترو و چه‌گوارا تبدیل خواهد شد.

مادورو در جریان یک حمله آمریکایی به کاراکاس در روز شنبه همراه با همسرش سیلیا فلورس ربوده شد. واشنگتن رهبر ونزوئلا را به قاچاق مواد مخدر و جرایم مرتبط با سلاح متهم کرده است - اتهاماتی که او رد کرده است.

هیرا بین بازداشت مادورو و سرنوشت رهبران ضداستعماری در طول تاریخ شباهت‌هایی ترسیم کرد و استدلال کرد که تلاش‌ها برای حذف چنین چهره‌هایی اغلب جایگاه سیاسی آنان را ارتقا می‌دهد، نه اینکه کاهش دهد.

او گفت: «مادورو اکنون ربوده شده است، و واشنگتن فکر می‌کند این پایان کار است. اما این تنها آغاز فاز بعدی مبارزه آزادی‌بخش است.»

هیرا وضعیت مادورو را با وضعیت توسان لوورتور رهبر انقلابی هائیتی مقایسه کرد که در سال ۱۸۰۲ توسط نیرو‌های فرانسوی دستگیر شد، دو سال پیش از آنکه هائیتی به استقلال برسد. نویسنده کتاب «دکلونیال کردن ذهن» تأکید کرد که سنت سیاسی ونزوئلا به طور تنگاتنگی با جنبش‌های آزادی‌بخش قبلی در سراسر آمریکای لاتین و کارائیب، از جمله در کوبا، نیکاراگوئه و گرانادا، مرتبط است.

به گفته هیرا، درخواست‌ها برای آزادی مادورو و همسرش می‌تواند به یک شعار بسیج‌کننده قدرتمند تبدیل شود، مشابه کمپین‌های بین‌المللی حول چهره‌هایی مانند نلسون ماندلا. او گفت: «مادورو به یک چهره بین‌المللی تبدیل خواهد شد، مانند بولیوار، فیدل و چه.»

او همچنین استدلال کرد که رهبرانی که مخالف نفوذ آمریکا هستند، به طور معمول در رسانه‌های غربی به صورت منفی به تصویر کشیده می‌شوند، در حالی که از حمایت قوی در داخل کشور و در سراسر جهان جنوب برخوردارند.

هیرا گفت: «همه نیرو‌های ضداستعماری به عنوان دشمن برچسب می‌خورند»، و افزود که چنین روایت‌هایی به طور فزاینده‌ای خارج از غرب مورد سؤال قرار می‌گیرند.

هیرا اصرار داشت که حذف مادورو نظام سیاسی ونزوئلا را تضعیف نخواهد کرد و گفت نهاد‌های دولتی همچنان به کار خود ادامه می‌دهند و این کشور همچنان تحت کنترل داخلی است، نه اداره خارجی.

منبع: آرتی

برچسب ها: نیکلاس مادورو ، فیدل کاسترو ، حمله به ونزوئلا
خبرهای مرتبط
حراج وطن به سبک رهبر اپوزیسیون ونزوئلا
آمریکا در حال بررسی بازگشایی سفارت خود در ونزوئلا پس از تعطیلی ۷ ساله است
رئیس پنتاگون: حدود ۲۰۰ سرباز آمریکایی برای ربایش مادورو وارد کاراکاس شدند 
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حراج وطن به سبک رهبر اپوزیسیون ونزوئلا
تیراندازی در نزدیکی کاخ ریاست‌جمهوری کاراکاس؛ آمریکا دخالت خود را رد کرد
افزایش قیمت طلای جهانی در سایه بحران ونزوئلا
اسرائیل بدنبال ایجاد پایگاه نظامی بیخ گوش یمن
اپوزیسیون ونزوئلا توان اداره کشور را ندارد
رئیس پنتاگون: حدود ۲۰۰ سرباز آمریکایی برای ربایش مادورو وارد کاراکاس شدند 
عذرخواهی کامبوج از تایلند: اشتباهی شلیک کردیم!
آمریکا در حال بررسی بازگشایی سفارت خود در ونزوئلا پس از تعطیلی ۷ ساله است
تخلیه دادگاه عالی آریزونا پس از کشف بسته انفجاری
زلنسکی فرماندهان ضدجاسوسی را برکنار کرد
آخرین اخبار
پاسخ منفی باکو برای اعزام نیرو به غزه
عجز اروپا در برابر قلدری ترامپ برای گرینلند
تخلیه دادگاه عالی آریزونا پس از کشف بسته انفجاری
واشنگتن می‌خواهد کاراکاس صادرات نفت به «دشمنان آمریکا» را متوقف کند 
مادورو به نمادی مانند فیدل و چه‌گوارا تبدیل خواهد شد
عذرخواهی کامبوج از تایلند: اشتباهی شلیک کردیم!
رئیس پنتاگون: حدود ۲۰۰ سرباز آمریکایی برای ربایش مادورو وارد کاراکاس شدند 
افزایش قیمت طلای جهانی در سایه بحران ونزوئلا
آمریکا در حال بررسی بازگشایی سفارت خود در ونزوئلا پس از تعطیلی ۷ ساله است
حراج وطن به سبک رهبر اپوزیسیون ونزوئلا
اسرائیل بدنبال ایجاد پایگاه نظامی بیخ گوش یمن
اجلاس متحدان اوکراین در پاریس: طرح صلح آمریکا بررسی می‌شود
زلنسکی فرماندهان ضدجاسوسی را برکنار کرد
اپوزیسیون ونزوئلا توان اداره کشور را ندارد
تیراندازی در نزدیکی کاخ ریاست‌جمهوری کاراکاس؛ آمریکا دخالت خود را رد کرد
سایه جنگ کاراکاس بر صلح گرینلند
ترامپ برگزاری انتخابات در ونزوئلا در ۳۰ روز آینده را رد کرد
پوتین حامل پیام عجز نتانیاهو برای تهران
دلسی رودریگز در ونزوئلا سوگند ریاست جمهوری موقت یاد کرد
ادعای جروزالم پست: آمریکا و اسرائیل به دنبال اقدام محدود در ایران
حمله عربستان به شهر مرزی «شدا» در یمن/4 نفر مجروح شدند
نماینده روسیه در سازمان ملل: آمریکا باید مادورو را آزاد کند
مادورو اتهامات وارده علیه خود را رد کرد
ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی: حملات گسترده به البقاع شرقی و جنوب لبنان
گوترش: عملیات آمریکا می‌تواند به بی‌ثباتی در ونزوئلا دامن بزند
نمایش تحریک‌آمیز آمریکا در حمایت از اغتشاشگران در ایران
لفاظی نتانیاهو علیه برنامه موشکی ایران
مخالفت قاطع رئیس‌جمهور مکزیک با مداخله آمریکا در ونزوئلا
کمیسیون اروپا: زود است درباره اقدام آمریکا در ونزوئلا قضاوت کنیم
دیدار رئیس‌جمهور کره جنوبی با شی جینپینگ؛ «آغاز مرحله جدید» در روابط دو کشور