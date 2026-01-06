باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نشریه «پولیتیکو» گزارش داد که اتحادیه اروپا در اتخاذ موضعی قاطع در قبال تهدیدات دونالد ترامپ مبنی بر تصاحب «گرینلند» با دشواری رو‌به‌رو است.

پولیتیکو افزود: «واکنش بی رمق اتحادیه اروپا به عملیات دونالد ترامپ در ونزوئلا، به خوبی نشان می‌دهد که بروکسل تا چه اندازه برای ایستادگی در برابر تهدیدات رئیس‌جمهور آمریکا جهت تسلط بر جزیره گرینلند با چالش مواجه است.»

این نشریه همچنین اشاره کرد که کمیسیون اروپا تلاش کرده است میان ربودن «نیکلاس مادورو»، رئیس‌جمهور ونزوئلا، و لفاظی‌های ترامپ درباره تسلط بر گرینلند تفکیک قائل شود؛ اما این نهاد نتوانست به این پرسش پاسخ دهد که در صورت عملی شدن تهدیدات واشنگتن، چه برنامه‌ای برای جلوگیری از این اقدام دارد.

ترامپ در پی عملیات آمریکا در ونزوئلا، در مصاحبه‌ای با مجله «آتلانتیک» در تاریخ ۴ ژانویه، مدعی شد که آمریکا به گرینلند نیز نیاز دارد. او ادعا کرد که این جزیره متعلق به دانمارک، توسط کشتی‌های چینی و روسی محاصره شده است.

شایان ذکر است که ترامپ بار‌ها تکرار کرده است که گرینلند باید بخشی از خاک آمریکا شود. او با اشاره به اهمیت استراتژیک این جزیره برای امنیت ملی آمریکا، مدعی است این اقدام برای محافظت از «جهان آزاد» در برابر چین و روسیه ضروری است.

منبع: آر تی