باشگاه خبرنگاران جوان - حسن احمدی، رئیس کمیته امداد شهرستان حاجی آباد با اعلام این خبر اظهار داشت: در 9 ماهه سال 1404، حامیان خیراندیش و سخاوتمند در قالب طرح اکرام ایتام و محسنین، مبلغ 4 میلیارد و 504 میلیون تومان کمک های نقدی و غیر نقدی ( کالا) به منظور رفع مشکلات خانواده های ایتام و محسنین تحت حمایت این نهاد مقدس، به فرزندان معنوی خود مساعدت نموده اند.

احمدی، افزود: از مجموع این مساعدت ها معادل 4 میلیارد و 317 میلیون تومان کمک نقدی (واریز مستقیم به حساب ایتام ) و مبلغ 187 میلیون تومان غیر نقدی و در قالب کالا بوده است.

رئیس کمیته امداد شهرستان حاجی آباد بیان داشت: هم اکنون 499 یتیم و فرزند محسنین تحت حمایت کمیته امداد شهرستان حاجی آباد قرار دارند و تعداد یک هزار و 765 خیر ، حامی مادی و معنوی این فرزندان معزز هستند.

این مقام مسئول در پایان گفت: همه مردم خیراندیش می توانند با ارسال عدد ۱ به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۳۳۳۳۷۶ یا از طریق وبگاه ekram.emdad.ir و یا مراجعه به کارشناسان اکرام کمیته امداد در طرح اکرام ایتام و محسنین شرکت نموده و با هر توان مالی که دارند حامی یک یا چند فرزند یتیم و محسنین شوند.

منبع :کمیته امداد هرمزگان