رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کوثر از دستگیری یک شکارچی متخلف در جریان تعقیب و گریز ۴ ساعته در کوثر خبر داد.

یوسف رشیدی با اعلام این خبر گفت: با هوشیاری و همکاری مأموران یگان حفاظت محیط زیست خلخال و کوثر و پس از دو شبانهروز رصد و گشتزنی مستمر، یک شکارچی متخلف که اقدام به شکار یک رأس بزکوهی در منطقه کرده بود، شناسایی و در جریان تعقیب و گریز ۴ ساعته در کوهستان دستگیر شد.
او با اشاره به کشف و ضبط لاشه یک رأس بزکوهی از این شکارچی متخلف افزود: پرونده وی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کوثر تصریح کرد: دو نفر دیگر از همراهان این شکارچی با مشاهده محیطبانان از محل متواری شدهاند و عملیات برای شناسایی و دستگیری آنان با همکاری حوزه قضایی ادامه دارد.
رشیدی ضمن قدردانی از تلاش محیطبانان منطقه خلخال و کوثر گفت: حفظ تنوع زیستی و حیات وحش ارزشمند این منطقه وظیفه همگانی است و از شهروندان تقاضا میشود در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی مراتب را از طریق سامانه ۱۵۴۰ اطلاع دهند.
