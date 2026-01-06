باشگاه خبرنگاران جوان؛کیمیا قلی‌پور - عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به تشریح اقداماتی که در حوزه آب و برق در حال انجام است، پرداخت و افزود: تمام اقداماتی که در این دو حوزه در حال اجراست، به طور موازی پیش می‌رود. در حالی که ممکن است در بخش برق بیشتر گزارش داده شده باشد، گواهی صرفه جویی آب در حال طراحی و فراهم شدن سازوکار است.

علی‌آبادی به توسعه تصفیه فاضلاب و بازچرخانی اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل مهمی که در حال پیگیری است، توسعه تصفیه فاضلاب به ویژه در بخش‌های صنعتی است ما فرصت‌هایی برای بخش خصوصی ایجاد کرده‌ایم.

او افزود: طرح‌ مهم و بزرگی در حال مطالعه است که پس از بررسی و تأیید، به مرحله اجرا در خواهد آمد بحث پروژه شیرین‌سازی از آب دریا به منظور تأمین آب نوار ساحلی کشور از آب شرین‌سازی است.