شهروندخبرنگار مافیلمی از برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در شهرستان صالح آباد استان خراسان رضوی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - اعتکاف یکی از زیباترین و معنوی‌ترین عبادت‌های اسلامی است و فرصتی ناب برای خلوت با خداوند و دوری موقت از مشغله‌های دنیوی فراهم می‌کند. به همین مناسبت مراسم معنوی اعتکاف با حضور جمعی دختران و بانوان شهرستان صالح‌آباد در محل مسجد قائم آل محمد عج شهرستان برگزار شد. این مراسم باهمکاری اداره آموزش وپرورش، حوزه مقاومت بسیج دانش آموزی حضرت نرجس سلام الله علیها، حوزه مقاومت بسیج کوثر(س) و هیئت امناء مسجدقائم آل محمد (عج) اجرا شد.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: فتح الله برومندزاده - خراسان رضوی

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: مراسم اعتکاف ، مراسم معنوی ، سوژه خبری
