سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از محکومیت یک شرکت توزیع‌کننده شکر به اتهام گرانفروشی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیّد یاسر رایگانی گفت: شعبه ۲۸ بدوی تعزیرات حکومتی تهران، تخلف گرانفروشی ۲ میلیون و ۷۷۵ هزار کیلوگرم شکر پیرامون شکایت شاکی خصوصی را رسیدگی کرد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: شعبه پس از بررسی و با توجه به مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و شرکت متخلف را به پرداخت ۷۶۴ میلیارد و ۲۹۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

رایگانی در ادامه بیان کرد: شعبه همچنین شرکت متخلف را به پرداخت ۱۹۱ میلیارد و ۷۲ میلیون ریال در حق شاکی خصوصی محکوم کرد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: با گزارش مدیریت بازرسی و نظارت بر محصولات جهاد کشاورزی استان تهران، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

منبع: سازمان تعزیرات حکومتی

برچسب ها: تعزیرات حکومتی ، شکر
خبرهای مرتبط
رأی بدوی سنگین علیه نهاد عمومی در سیستان و بلوچستان / ۲۰۰ میلیارد ریال جریمه و انفصال از خدمت به دلیل ترک فعل در نظارت بر عرضه سوخت
تقلب در فروش خوراک دام؛ فروشنده متقلب محکوم شد
جریمه بیش 2 و نیم میلیارد ریالی برای یک محتکر مرغ
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حسادت همسایه‌ها زندگی من و همسرم را نابود کرد
کالابرگ یک میلیونی از فردا قابل برداشت است
سرانه یارانه برای سالمندان مجهول الهویه ۱۲۰ میلیون ریال است
سرقت‌های عمو به خاطر پرداخت دیه برادرزاده
پایان مأموریت آتش‌نشانان تهران در آتش‌سوزی کارخانه لبنیات آمل
جانمایی دو فضا برای ایجاد آرامستان‌های جدید
برخورد جدی پلیس با خودرو‌های دودزا/ ممنوعیت تردد برای کلیه کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین
کیفیت هوای تهران برای گروه‌های حساس ناسالم است
سیرنزولی تصادفات فوتی پایتخت در آذر ماه امسال
اکران تبلیغات شهری پویش پناه گرم در سطح شهر تهران
آخرین اخبار
نوسازی بافت‌های فرسوده نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، مشارکت مردمی و ثبات اقتصادی است
همه مشاغل در کشور کدگذاری می‌شوند
۴۵۷ غرفه جمع‌آوری پسماند خشک در سطح شهر تهران وجود دارد
کشف ۷۹۰ تن نهاد‌های دامی و مواد نگهدارنده غذایی احتکاری و قاچاق
اکران تبلیغات شهری پویش پناه گرم در سطح شهر تهران
پایان مأموریت آتش‌نشانان تهران در آتش‌سوزی کارخانه لبنیات آمل
سیرنزولی تصادفات فوتی پایتخت در آذر ماه امسال
سرقت‌های عمو به خاطر پرداخت دیه برادرزاده
جانمایی دو فضا برای ایجاد آرامستان‌های جدید
حسادت همسایه‌ها زندگی من و همسرم را نابود کرد
کالابرگ یک میلیونی از فردا قابل برداشت است
برخورد جدی پلیس با خودرو‌های دودزا/ ممنوعیت تردد برای کلیه کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین
کیفیت هوای تهران برای گروه‌های حساس ناسالم است
سرانه یارانه برای سالمندان مجهول الهویه ۱۲۰ میلیون ریال است
اطفای حریق در پمپ بنزین شهر ری/ آتش‌سوزی عمدی نبود
آتش‌سوزی کارخانه لبنیات آمل مهار شد
شارژ خودکار اعتبار کالابرگ برای کارمندان و بازنشستگان
قیومی: مادران امکان دریافت همزمان دو بسته حمایتی دولت را دارند
ارسال پیامک «کالابرگ» / امکان خرید ماهانه یک‌میلیون تومان از کالابرگ به ازای هر فرد
اجرای طرح زوج و فرد طی ۷۲ ساعت آتی در پایتخت از درب منازل
مدارس تهران سه‌شنبه و چهارشنبه مجازی شد
نجات ۲۶ مادر باردار و نوزاد از سوانح جوی
بیمه‌شدگان حساب بانکی و شماره تلفن همراه خود را به‌روزرسانی کنند
شناسایی مخفیگاه تعدادی از اغتشاشگران تهران + فیلم
اعتکاف؛ تمرین بندگی و حرکت در مسیر خدا»
امدادرسانی هلال احمر به بیش از ۱۳۰۰ نفر در ۲۴۳ حادثه
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران: بازار باید در اختیار بازاریان باشد
مراکز «امید و زندگی» برای تحول در درمان معتادان راه‌اندازی می‌شود
زن معتاد، کلید‌ معمای جنایت بامدادی
شناسایی بیش از ۲ هزار شهید غریب‌اسارت/ هفته ملی بزرگداشت شهدای غریب اسارت برگزار می‌شود