باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - در جریان بازدید محسن برمهانی معاون سیما و مدیران سیما از جمله سینا معتضدی مدیر شبکه ورزش و مجید اکبرشاهی رئیس مرکز سیمرغ از برنامه استعدادیابی ورزشیِ «کاپیتان»، او در جریان تولید این برنامه قرار گرفت و نوآوری در محتوا را از ویژگی متمایز این برنامه دانست.
معاون سیما فرم برنامه «کاپیتان» را تشریح کرد و گفت: روال برنامه به این صورت است که ما تعدادی داور، گروه اجرا و تعدادی تماشاچی داریم و مجری برنامه را اداره میکند؛ مشابه آنچه که در «عصر جدید» و «حسینیه معلی» وجود داشت.
این برنامه که با اجرای سینا مهراد و حضور داورانی، چون هادی چوپان، پژمان درستکار و زهرا کیانی به زودی و به طور همزمان از شبکه سه سیما و ورزش روانه آنتن میشود، قرار است به کشف استعدادهای ورزشی کمتر دیده شده بپردازد.
برمهانی به نقش برنامههای استعدادیابی در ظهور و بروز استعدادها و شناساندن آنها در سطح ملی اشاره کرد و گفت: ما در برنامه «کاپیتان» با تعدادی استعداد مواجهایم، که احتمالاً کمتر شناخته شده هستند، ولی وقتی در قاب رسانه ملی قرار میگیرند، جنبه ملی پیدا میکنند و طیف مخاطبان و حرفهایها آنها را میشناسند. همانطور که در برنامههای استعدادیابی شاهد بودیم، بعداً از همین استعدادها استفاده خواهد شد.
در ادامه درستکار از تجربه حضورش در برنامه «کاپیتان» گفت و اظهار امیدواری کرد که با پخش این برنامه استعدادهای زیادی به ورزش کشور معرفی خواهند شد.
علی داوودی، تهیهکننده هم از حضور تمام شاخههای ورزشی در برنامه گفت و خاطرنشان کرد: در «کاپیتان» شاهد حضور افرادی از حوزههایی مانند پارکور، بسکتبال، والیبال، فوتبال، فریاستایل، بسکتبال نمایشی، ووشو و... هستیم.