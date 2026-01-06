برنامه استعدادیابی «کاپیتان» با هدف شناسایی استعداد‌های ورزشی با حضور داورانی همچون هادی چوپان، پژمان درستکار و زهرا کیانی به زودی از شبکه‌های سه و ورزش پخش خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - در جریان بازدید محسن برمهانی معاون سیما و مدیران سیما از جمله سینا معتضدی مدیر شبکه ورزش و مجید اکبرشاهی رئیس مرکز سیمرغ از برنامه استعدادیابی ورزشیِ «کاپیتان»، او در جریان تولید این برنامه قرار گرفت و نوآوری در محتوا را از ویژگی متمایز این برنامه دانست. 

معاون سیما فرم برنامه «کاپیتان» را تشریح کرد و گفت: روال برنامه به این صورت است که ما تعدادی داور، گروه اجرا و تعدادی تماشاچی داریم و مجری برنامه را اداره می‌کند؛ مشابه آنچه که در «عصر جدید» و «حسینیه معلی» وجود داشت.

این برنامه که با اجرای سینا مهراد و حضور داورانی، چون هادی چوپان، پژمان درستکار و زهرا کیانی به زودی و به طور همزمان از شبکه سه سیما و ورزش روانه آنتن می‌شود، قرار است به کشف استعداد‌های ورزشی کمتر دیده شده بپردازد.

برمهانی به نقش برنامه‌های استعدادیابی در ظهور و بروز استعداد‌ها و شناساندن آنها در سطح ملی اشاره کرد و گفت: ما در برنامه «کاپیتان» با تعدادی استعداد مواجه‌ایم، که احتمالاً کمتر شناخته شده هستند، ولی وقتی در قاب رسانه ملی قرار می‌گیرند، جنبه ملی پیدا می‌کنند و طیف مخاطبان و حرفه‌ای‌ها آنها را می‌شناسند. همانطور که در برنامه‌های استعدادیابی شاهد بودیم، بعداً از همین استعداد‌ها استفاده خواهد شد. 

در ادامه درستکار از تجربه حضورش در برنامه «کاپیتان» گفت و اظهار امیدواری کرد که با پخش این برنامه استعداد‌های زیادی به ورزش کشور معرفی خواهند شد. 

علی داوودی، تهیه‌کننده هم از حضور تمام شاخه‌های ورزشی در برنامه گفت و خاطرنشان کرد: در «کاپیتان» شاهد حضور افرادی از حوزه‌هایی مانند پارکور، بسکتبال، والیبال، فوتبال، فری‌استایل، بسکتبال نمایشی، ووشو و... هستیم.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: هادی چوپان ، پژمان درستکار ، کاپیتان
خبرهای مرتبط
«قهرمان ایران»: جشنی برای افتخارآفرینان ورزش کشور
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
هادی چوپان به عنوان داور اصلی «کاپیتان» مقابل دوربین می‌رود + فیلم
رای‌گیری جشنواره تلویزیونی «قهرمان ایران» ادامه دارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سعید پیردوست بازیگر سینما و تلویزیون درگذشت
جریان‌سازی «عصر خانواده» برای ثبت لحظه‌ای ماندگار در حافظه جمعی
انتخاب اصلح با شبکه‌های «شورا» و «آرا»
شبکه نمایش از «افسانه اوچی» می‌گوید
«کاپیتان»؛ میدان رقابت استعداد‌های ورزشی با داوری قهرمانان نام‌آشنا
شبکه سه از «ارزش خانواده» می‌گوید
آخرین اخبار
«کاپیتان»؛ میدان رقابت استعداد‌های ورزشی با داوری قهرمانان نام‌آشنا
شبکه سه از «ارزش خانواده» می‌گوید
جریان‌سازی «عصر خانواده» برای ثبت لحظه‌ای ماندگار در حافظه جمعی
انتخاب اصلح با شبکه‌های «شورا» و «آرا»
شبکه نمایش از «افسانه اوچی» می‌گوید
سعید پیردوست بازیگر سینما و تلویزیون درگذشت
فراخوان بخش «تجلی اراده ملی» جشنواره فیلم فجر اعلام شد
راه‌اندازی شبکه‌های «شورا» و «آرا» ویژه انتخابات شورا‌ها
نخستین دوره جایزه ایرانشناسی «برت فراگنر» در اتریش برگزار می‌شود
«شاهد عینی» به شبکه نمایش می‌آید
پخش فصل جدید برنامه «۲۰۲۰» از شبکه ورزش
۹۶ ویژه برنامه در ایام انتخابات روی آنتن رادیو می‌رود
بار دیگر سربازی که دوستش داریم