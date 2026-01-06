باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - در آستانه سالروز شهادت حضرت احمد بن موسی شاهچراغ(ع)، پویش مردمی «میعاد رهایی» با هدف آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد در حرم مطهر این امامزاده بزرگوار برگزار شد.

این حرکت انسان‌دوستانه که با استقبال گسترده خیران همراه بوده، زمینه آزادی ۵۰۰ زندانی و بازگشت آنان به کانون خانواده و جامعه را فراهم می‌سازد.

آیین گلریزان این پویش روز سه‌شنبه در صحن مطهر شاهچراغ(ع) برگزار شد. تولیت حرم، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری، در این مراسم با اشاره به استمرار این سنت نیکوکارانه گفت: سال گذشته با همت خیران، شمار قابل توجهی از زندانیان غیرعمد آزاد شدند و امسال نیز از ابتدای دی‌ماه تاکنون بیش از ۷۰ نفر به یاری این پویش به آغوش خانواده بازگشته‌اند.

او افزود: امروز گلریزان اصلی با هدف آزادی ۵۰۰ زندانی برگزار می‌شود و امیدواریم بتوانیم حتی فراتر از این تعداد گام برداریم. بسیاری از این افراد به دلیل مشکلات مالی و ورشکستگی در زندان هستند و حمایت خیران می‌تواند زندگی آنان را دگرگون سازد.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) با تأکید بر الگوگیری از سیره این امامزاده عظیم‌الشأن بیان کرد: آزادی هزاران بنده توسط ایشان، خط‌مشی و الهام‌بخش فعالیت‌های ماست و در سایه این حضرت خدمت می‌کنیم.

او همچنین به فعالیت‌های گسترده مرکز نیکوکاری حرم اشاره کرد و گفت: این مرکز در حوزه‌های مختلف از جمله حمایت معیشتی خانواده‌های نیازمند، تهیه جهیزیه، کمک به تحصیل دانش‌آموزان کم‌بضاعت و رفع مشکلات مردم فعال است و توانسته گره‌های بسیاری از زندگی افراد را بگشاید.

مریم طاهری، دبیر برنامه «میعاد رهایی» و رئیس مرکز نیکوکاری حرم مطهر شاهچراغ(ع)، نیز اظهار داشت: این پویش با نیت آزادی ۵۰۰ زندانی آغاز شده و از ابتدای دی‌ماه تاکنون ۷۲ نفر با استفاده از نذورات ویژه و کمک‌های مردمی آزاد شده‌اند.

او افزود: مرکز خدمات اجتماعی و نیکوکاری حرم علاوه بر آزادسازی زندانیان، پیگیر ارائه حمایت‌های دیگر به مددجویان، پایش وضعیت آزادشدگان و فراهم‌سازی زمینه اشتغال آنان است.

طاهری در پایان تصریح کرد: توزیع بسته‌های معیشتی، کمک به تحصیل دانش‌آموزان، حمایت از زوج‌های جوان و امدادرسانی به درراه‌ماندگان از دیگر اقدامات این مرکز به شمار می‌رود.