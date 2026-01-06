کشف احتکار ۴۵ تن روغن در خاش

باشگاه خبرنگاران جوان _ ایرج عزیزی گفت: بر اساس اطلاعات واصله از منابع خبری، در پی رصد فعالیت‌های مشکوک اقتصادی در سطح شهرستان خاش، کار اطلاعاتی با همکاری “برادران گمنام امام زمان (عج) ” و یگان‌های حفاظت سپاه آغاز شد. این رصد‌ها پس از افزایش گزارش‌های شهروندان مبنی بر کمبود عرضه روغن در بازار صورت گرفت.

وی افزود: با تأیید محل دپوی کالا از طریق پایش‌های میدانی و اطلاعاتی، مأمورین اداره تعزیرات حکومتی به محل مورد نظر اعزام شدند. پس از هماهنگی‌های لازم و اخذ دستورات قضایی، عملیات بازرسی از محل نگهداری آغاز گردید.

عزیزی گفت: پس از بازرسی دقیق از محل نگهداری، مقدار تقریبی ۴۵ تن روغن خوراکی شناسایی شد که بدون مجوز توزیع و با هدف اخلال در شبکه عرضه، دپو شده بود، با دستور مستقیم رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان خاش، کلیه محموله تحت نظارت قانونی توقیف و صورت‌جلسه مربوطه تنظیم گردید.

وی تاکید کرد: این محموله احتکاری با دستور مقام قضایی توقیف و پرونده متخلفین جهت رسیدگی به مراجع ذیصلاح ارجاع گردید، این کشف از ورود حجم قابل توجهی از کالای اساسی به چرخه توزیع غیررسمی جلوگیری کرد.

وی ادامه داد: اقدام صورت گرفته در راستای اجرای وظایف ذاتی نهاد‌های نظارتی و مطابق با قوانین بالادستی کشور انجام شده است، این کشف مستند به ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که احتکار را در حکم قاچاق تلقی می‌کند و همچنین ماده (۶۰) قانون نظام صنفی کشور که متخلفین را ملزم به رعایت ضوابط توزیع و عرضه می‌نماید، صورت پذیرفته است.

منبع تعزیرات حکومتی استان