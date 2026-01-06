در عملیاتی مشترک و پس از دریافت گزارش‌های مستمر مردمی، نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی استان سیستان و بلوچستان با همکاری اداره تعزیرات حکومتی شهرستان خاش، موفق به کشف و توقیف حدود ۴۵ تن روغن خوراکی احتکار شده در یک انبار بزرگ در مرکز شهرستان شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ ایرج عزیزی گفت: بر اساس اطلاعات واصله از منابع خبری، در پی رصد فعالیت‌های مشکوک اقتصادی در سطح شهرستان خاش، کار اطلاعاتی با همکاری “برادران گمنام امام زمان (عج) ” و یگان‌های حفاظت سپاه آغاز شد. این رصد‌ها پس از افزایش گزارش‌های شهروندان مبنی بر کمبود عرضه روغن در بازار صورت گرفت.

وی افزود: با تأیید محل دپوی کالا از طریق پایش‌های میدانی و اطلاعاتی، مأمورین اداره تعزیرات حکومتی به محل مورد نظر اعزام شدند. پس از هماهنگی‌های لازم و اخذ دستورات قضایی، عملیات بازرسی از محل نگهداری آغاز گردید.

 

عزیزی گفت: پس از بازرسی دقیق از محل نگهداری، مقدار تقریبی ۴۵ تن روغن خوراکی شناسایی شد که بدون مجوز توزیع و با هدف اخلال در شبکه عرضه، دپو شده بود، با دستور مستقیم رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان خاش، کلیه محموله تحت نظارت قانونی توقیف و صورت‌جلسه مربوطه تنظیم گردید.

 

وی تاکید کرد: این محموله احتکاری با دستور مقام قضایی توقیف و پرونده متخلفین جهت رسیدگی به مراجع ذیصلاح ارجاع گردید، این کشف از ورود حجم قابل توجهی از کالای اساسی به چرخه توزیع غیررسمی جلوگیری کرد.

 

وی ادامه داد: اقدام صورت گرفته در راستای اجرای وظایف ذاتی نهاد‌های نظارتی و مطابق با قوانین بالادستی کشور انجام شده است، این کشف مستند به ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که احتکار را در حکم قاچاق تلقی می‌کند و همچنین ماده (۶۰) قانون نظام صنفی کشور که متخلفین را ملزم به رعایت ضوابط توزیع و عرضه می‌نماید، صورت پذیرفته است.

منبع تعزیرات حکومتی استان 

برچسب ها: روغن احتکار ، تعزیرات حکومتی
خبرهای مرتبط
کشف اقلام اساسی احتکارشده در زهک
کشف بیش از ۲ هزار کیلو گرم روغن نباتی احتکاری در زاهدان
کشف ۱۰ تن روغن احتکار شده در زهک
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رشد ۳۰ درصدی حجم مبادلات اقتصادی از پایانه مرزی میلک
کشف احتکار ۴۵ تن روغن در خاش
متخلفان واردات کالا، از ثبت تا توزیع، تحت تعقیب قانونی قرار می‌گیرند
هرچه تهدیدشان بلندتر شود، صدای مقاومت ما رساتر خواهد شد
آخرین اخبار
کشف احتکار ۴۵ تن روغن در خاش
متخلفان واردات کالا، از ثبت تا توزیع، تحت تعقیب قانونی قرار می‌گیرند
هرچه تهدیدشان بلندتر شود، صدای مقاومت ما رساتر خواهد شد
رشد ۳۰ درصدی حجم مبادلات اقتصادی از پایانه مرزی میلک
کارگران از مسیر تعاونی‌ها خانه‌دار می‌شوند
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت/ نشاندار شدن ۳هزار و ۵۱ زوج نابارور در بیمه سلامت استان سیستان و بلوچستان
تصویب الحاق ۲۰۰ هکتار زمین به محدوده غرب زاهدان در شورایعالی معماری و شهرسازی ایران