باشگاه خبرنگاران جوان - علی گودرزی گفت: در هفته اول دیماه امسال، حدود ۲ میلیون و ۳۹۰ هزار مترمکعب گاز طبیعی به نیروگاههای مقیاس کوچک تولید برق استان تحویل شده، در حالیکه این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۳۸ هزار مترمکعب بودهاست.
مدیرعامل شرکت گاز قم با اشاره به فعالیت هشت واحد نیروگاه مقیاس کوچک تولید برق دراستان قم، اضافه کرد: این نیروگاهها در مقایسه با نیروگاههای سیکل ترکیبی، از بازدهی بالاتری برخوردارند و نقش موثری در کاهش تلفات انتقال و توزیع برق ایفا میکنند.
گودرزی با بیان اینکه گاز طبیعی سوخت پایه تمامی این نیروگاههاست، گفت: تنها در زمان اوج مصرف و برای تداوم فعالیت این مراکز، از سوخت مایع بهصورت مقطعی استفاده میشود.
گودرزی در ادامه گفت: به همت و تلاش شبانهروزی کارکنان شرکت گاز قم، این شرکت در میان دیگر شرکتهای گاز استانی، از نظر کمیت و تعداد، در صدر جدول پایش دمای ادارات و اماکن تجاری و عمومی قرار دارد.
او افزود: عملیات پایش دمای ادارات، بانکها و اماکن تجاری و عمومی همزمان با سراسر کشور از ابتدای آذرماه امسال آغاز شده و تا اواسط ماه اسفند ادامه دارد.
مدیرعامل شرکت گاز قم با بیان اینکه در پایشها دمای محیط اماکن مورد اشاره مورد بررسی قرار میگیرد، تصریح کرد: افزون بر این، کارشناسان پایش شرکت گاز استان قم میزان مصرف گاز در صنایع و برخی اماکن عمومی و تفریحی را به صورت مستمر مورد بررسی قرار میدهند.
مدیرعامل شرکت گاز قم، هدف از انجام این پایشها را تامین پایدار گاز طبیعی در فصل سرد سال عنوان و اضافه کرد: شرایط ناترازی طی سالهای گذشته شرکت گاز را ناچار به برنامهریزی و اجرای این عملیات کردهاست.
او با اشاره به لزوم صرفهجویی در مصرف گاز طبیعی از سوی تمامی مشترکین، تاکید کرد: صرفهجویی در مصرف گاز طبیعی از سوی مشترکین گرامی به خصوص مشترکین بخش خانگی باعث میشود تا میزان گاز صرفهجویی شده به بخش صنعت، رونق کسبوکار و اشتغال جوانان اختصاص مییابد.
در حال حاضر قم دارای ۴۷۳ هزار مشترک گاز است که ۹۱ درصد مربوط به مناطق شهری و ۹ درصد مربوط به مناطق روستایی است. هم اینک ضریب نفوذ گاز طبیعی در این استان ۹۹.۴ درصد میباشد.
منبع:شرکت گاز قم