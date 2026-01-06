مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بر لزوم رعایت دقیق مفاد قانونی توسط تمامی فعالان اقتصادی، بازرگانان و اصناف در فرآیند‌های واردات و توزیع کالا، از جمله برنج خارجی، تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ ایرج عزیزی در نشست کمیته اقدام مشترک استانداری  اعلام کرد: هرگونه تخلف در مراحل ثبت، نگهداری، توزیع، حمل و نقل و خروج کالا با برخورد قانونی قاطع مواجه خواهد شد.

 

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: تجار موظف‌اند کلیه ضوابط تعیین‌شده دولتی را در خصوص جابه‌جایی و نگهداری کالا‌ها مو به مو اجرا کنند. این الزام قانونی شامل استناد به مواد ۶، ۹ و ۶۳ قانون تعزیرات حکومتی، قانون نظام صنفی و تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

 

وی همچنین دستگاه‌های کاشف و ضابطین قضایی را به انجام دقیق وظایف محوله مکلف ساخت و هرگونه قصور در این زمینه را قابل پیگیری دانست.

در این نشست، بر لزوم برنامه‌ریزی منسجم و هماهنگی مستمر کلیه مراجع نظارتی برای صیانت از حقوق عمومی و پیشگیری از تخلفات تأکید شد.

 

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان، از مصرف‌کنندگان خواست تا ضمن رعایت محدودیت‌های خرید شخصی، در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی یا بهداشتی، حتماً موضوع را از طریق میز خدمت الکترونیک تعزیرات گزارش داده و نظارت مردمی را تداوم بخشند.

