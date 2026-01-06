آمریکا از ونزوئلا خواست صادرات نفت به «دشمنان» را قطع کند و عوامل ایرانی و کوبایی را اخراج نماید

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به گزارش پلیتیکو، دولت دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا از دلسی رودریگز رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا خواسته است صادرات نفت به کشور‌هایی که ایالات متحده آنها را دشمن خود می‌داند، متوقف کند.

به گزارش پلیتیکو، «مقامات آمریکایی به دلسی رودریگز گفته‌اند که حداقل سه اقدام از او انتظار دارند: مقابله با جریان مواد مخدر؛ اخراج عوامل ایرانی، کوبایی و دیگر عوامل کشور‌ها یا شبکه‌ها که با واشنگتن خصومت دارند؛ و توقف فروش نفت به دشمنان آمریکا. این اطلاعات از سوی یک مقام آمریکایی آشنا با وضعیت و یک فرد مطلع از بحث‌های داخلی دولت ارائه شده است.»

این گزارش افزود که طرف آمریکایی همچنین انتظار دارد رودریگز «در نهایت انتخابات آزاد را تسهیل کند و کنار رود». اما مهلت‌های این خواسته‌ها انعطاف‌پذیر است و مقامات آمریکایی تأکید کردند که انتخابات قریب‌الوقوعی در کار نیست.»

ترامپ در ۳ ژانویه گفت که صادرات نفت از ونزوئلا به چین ادامه خواهد یافت. او همچنین تأکید کرد که ایالات متحده قصد دارد نفت ونزوئلا را به کشور‌های دیگر بفروشد و حجم چنین صادراتی را افزایش دهد.

در ۳ ژانویه، ایوان خیل پینتو وزیر امور خارجه ونزوئلا گفت که ایالات متحده به تأسیسات غیرنظامی و نظامی در کاراکاس حمله کرده است و اقدامات واشنگتن را تجاوز نظامی توصیف کرد. در ونزوئلا وضعیت فوق‌العاده اعلام شد. ترامپ بعداً این حملات را تأیید کرد و اعلام کرد که نیکلاس مادورو رئیس‌جمهور ونزوئلا و همسرش ربوده شده و از کشور خارج شده‌اند. آنان به ایالات متحده منتقل و در یک مرکز بازداشت در بروکلین در جنوب نیویورک نگهداری شدند. در ۵ ژانویه، مادورو و همسرش در دادگاه منطقه‌ای آمریکا برای ناحیه جنوبی نیویورک حاضر شدند. مقامات آمریکایی آنان را به مشارکت در قاچاق مواد مخدر متهم کرده‌اند، اتهاماتی که هر دو متهم رد کرده‌اند.

ترامپ همچنین ادعا کرد که ایالات متحده اداره موقت ونزوئلا را بر عهده خواهد گرفت. علاوه بر این، رئیس‌جمهور آمریکا ابراز اطمینان کرد که واشنگتن غرامتی از کاراکاس برای شرکت‌های نفتی آمریکا دریافت خواهد کرد.

منبع: تاس