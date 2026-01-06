کشف یک بسته حاوی مواد منفجره دست‌ساز در دیوان عالی ایالت آریزونا آمریکا، باعث تخلیه فوری ساختمان دادگاه و چندین وزارتخانه کلیدی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کشف یک بسته بمب‌گذاری شده در بخش مرسولات پستی دیوان عالی ایالت آریزونا آمریکا، منجر به تخلیه فوری ساختمان دادگاه و چندین ساختمان دولتی پیرامون آن شد.

طبق اعلام اداره ایمنی عمومی آریزونا، این بسته که حوالی ساعت ۸ صبح روز دوشنبه کشف شد، حاوی چندین بطری بود که پس از بررسی‌ها مشخص شد دو مورد از آنها حاوی مواد منفجره دست‌ساز نامشخص هستند. در پی این رویداد، ساختمان‌های دیوان عالی، وزارت آموزش و پرورش، دفتر دادستان کل و دایره امور اداری به‌منظور پیشگیری از هرگونه خطر احتمالی تخلیه شدند.

در زمان کشف این بسته مشکوک، دیوان عالی جلسه‌ای نداشت، اما ساختمان برای ساعت‌ها جهت بازرسی‌های امنیتی همه‌جانبه بسته ماند. گزارش‌ها حاکی از آن است که نیرو‌های امنیتی تا اواخر بعدازظهر مشغول انتقال ایمن این بسته از مرکز شهر فینیکس بودند تا پس از بررسی‌های دقیق، آن را منهدم کنند. یک کارشناس مواد منفجره، بمب را از داخل دادگاه خارج و در یک واحد حفاظتی مخصوص قرار داد تا تحت تدابیر شدید امنیتی برای انفجار کنترل‌شده به مکانی امن منتقل شود.

«آلبرتو رودریگز»، مدیر ارتباطات دیوان عالی آریزونا، در گفتگویی رسانه‌ای اعلام کرد که دستور تخلیه ناگهانی باعث غافلگیری کارکنان شد، اما همگی بدون اطلاع از جزئیات تهدید، دستورات را اجرا کردند. وی با ابراز تاسف از وقوع چنین حادثه‌ای در محیط دادگاه، تکرار این دست وقایع در اماکن کاری را نگران‌کننده خواند.

مقامات امنیتی هنوز جزئیاتی درباره منشا ارسال این بسته یا قدرت تخریب دقیق آن منتشر نکرده‌اند، اما تاکید کردند که این حادثه هیچ مصدومی برجای نگذاشته است.

منبع: آر تی

