باشگاه استقلال قصد دارد در جریان رقابت‌های دور برگشت لیگ برتر فوتبال در یزد از تراکتور میزبانی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه استقلال با ارسال نامه ای به هیئت فوتبال یزد خواستار میزبانی این تیم از تراکتور تبریز در ورزشگاه نصیری یزد شد.

این در حالی است که رئیس هیئت فوتبال یزد در روز های گذشته درگیری شدیدی با زنوزی مالک باشگاه تراکتور داشت و در یک برنامه تلویزیونی از خجالت شجاع خلیل زاده هم در آمد و به این بازیکن هم حمله کرد.

از سوی دیگر زنوزی مالک باشگاه تراکتور نیز در مورد تماشاگران یزدی و فحاشی به بازیکنان تراکتور گفته بود که رئیس هیئت فوتبال با پرسپولیسی‌ها برای طراحی فحاشی در ورزشگاه به تراکتوری‌ها هماهنگی به عمل آورده است.

استقلال برای بازی با تراکتور در حالی ورزشگاه یزد را انتخاب کرد که تیم تراکتور در این شهر به احتمال زیاد به دلیل اتفاقات رخ داده آرامش لازم را نخواهد داشت.

این بازی در چارچوب رقابت های دور برگشت لیگ برتر فوتبال برگزار می شود و استقلال دیدار رفت را در تبریز با پیروزی یک بر صفر به سود خود به پایان رسانده بود.

یزد؛ انتخاب سیاستمدارانه استقلال برای بازی با تراکتور

