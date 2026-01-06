مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: روایت حبیب به دنبال زنده نگه داشتن حقیقتی است که دشمن سال هاست تلاش می‌کند آن را تحریف یا خاموش کند و آن حقیقت مکتب حاج قاسم است.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ مجتبی میرحسینی  در حاشیه شب خاطره روایت حبیب که در تالار فردوسی دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد گفت:این یادواره پاسخی روشن به جنگ نرم دشمنان و یاوه گویی مستکبرانی است که گمان می‌کنند با تهدید، تحریم و ترور می‌توانند ملت ایران را از راه خود بازدارند.

وی در بخش دیگری از سخنان اعلام کرد: حاج قاسم سلیمانی زنده است، چون راهش زنده است و امروز روایت حبیب فریادی است در برابر تهدید‌های رئیس جمهور آمریکا و همه مستکبران عالم که بدانند این ملت، ملت ترس نیست و ملت مقاومت است.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران اظهار کرد: روایت حبیب در واقع تلاشی است برای روایت صادقانه مردی که معادلات قدرت‌های پوشالی جهان را برهم زد و در روزگاری که جنگ، دیگر فقط جنگ گلوله نیست و دشمن با رسانه، تحریف و دروغ به میدان آمده روایت حبیب پاسخ فرهنگی و تمدنی جبهه مقاومت است. 

مجتبی میرحسینی بیان کرد: روایت حبیب در واقع به دنبال انتقال مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی به نسل امروز است، نسلی که مخاطب مستقیم جنگ نرم دشمنان قرار گرفته است که این یادواره می‌خواهد بگوید حاج قاسم فقط یک فرمانده نظامی نبود بلکه یک تفکر، یک راه و یک مکتب بود. مکتبی که امروز پاسخ محکمی است به تهدید‌های زور گویان عالم است چرا که نشان می‌دهد قدرت واقعی در ایمان مردم و مقاومت و نه در سلاح و هیاهو نهفته است.

میرحسینی روایت حبیب را در واقع روایت دلدادگی، ایمان و ایستادگی دانست و افزود: امشب ما گرد هم آمده‌ایم تا بگوییم حاج قاسم را ترور کردند، اما راهش را نتوانستند. این یادواره پاسخی است به همه قلدران عالم که بدانند هرچه تهدیدشان بلندتر شود صدای مقاومت ما رساتر خواهد شد.

  منبع بنیاد و ایثارگران سیستان و بلوچستان 

برچسب ها: بنیاد شهید ، حاج قاسم سلیمانی
خبرهای مرتبط
سی سال‌ است نخوابیده‌ام!
معاون رئیس جمهور گفت:
توسعه فعالیت‌های ستاد استانی راهبردی مکتب حاج قاسم در خارج از کشور
نباید از فضای فرهنگ ایثار غفلت کنیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رشد ۳۰ درصدی حجم مبادلات اقتصادی از پایانه مرزی میلک
کشف احتکار ۴۵ تن روغن در خاش
متخلفان واردات کالا، از ثبت تا توزیع، تحت تعقیب قانونی قرار می‌گیرند
هرچه تهدیدشان بلندتر شود، صدای مقاومت ما رساتر خواهد شد
آخرین اخبار
کشف احتکار ۴۵ تن روغن در خاش
متخلفان واردات کالا، از ثبت تا توزیع، تحت تعقیب قانونی قرار می‌گیرند
هرچه تهدیدشان بلندتر شود، صدای مقاومت ما رساتر خواهد شد
رشد ۳۰ درصدی حجم مبادلات اقتصادی از پایانه مرزی میلک
کارگران از مسیر تعاونی‌ها خانه‌دار می‌شوند
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت/ نشاندار شدن ۳هزار و ۵۱ زوج نابارور در بیمه سلامت استان سیستان و بلوچستان
تصویب الحاق ۲۰۰ هکتار زمین به محدوده غرب زاهدان در شورایعالی معماری و شهرسازی ایران