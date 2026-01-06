باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلالاحمر، در آیین نکوداشت خدمات داوطلبانه این جمعیت، با قدردانی از حضور داوطلبان، مدیران و مسئولان، اظهار کرد: آنچه هلالاحمر را زنده و پویا نگه داشته، ایمان، عشق به انسانیت، مسئولیت اجتماعی و روحیه داوطلبانه است؛ داوطلبانی که در سختترین روزها بیش از هر سازوکار دیگری در میدان حضور دارند.
وی با بیان اینکه هلالاحمر تنها یک نهاد اجرایی نیست، افزود: هلالاحمر یک هویت انسانی، اخلاقی و جهانی است که مرز نمیشناسد و سیاست در آن جایی ندارد. خدمات این جمعیت بر پایه ارزشهای دینی، اخلاقی و نگاه بشردوستانه و برگرفته از سیره بزرگان دینی ارائه میشود.
رئیس جمعیت هلالاحمر، حضور داوطلبان در صف اول خدمترسانی، بهویژه در حوزه تابآوری اجتماعی را مثالزدنی دانست و گفت: گاهی کمک ما نذر خدمت است، گاهی امدادرسانی در حوادث و گاهی ایجاد آرامش و آسایش برای هموطنان؛ داوطلبی یک انتخاب آگاهانه و دلی است و هیچگاه نیازمند دستورالعمل و مصوبه نیست.
کولیوند با اشاره به نقش جوانان و نوجوانان تصریح کرد: آینده هلالاحمر با حضور نسل جوان روشن است. امروز بیش از هر زمان دیگری به جوانان متعهد، متخصص و باایمان نیاز داریم و باید فرهنگ داوطلبی و اصل جانشینپروری را به نسلهای آینده منتقل کنیم.
وی با بیان اینکه جمعیت هلالاحمر در مسیر تحول و بالندگی قرار دارد، گفت: توانمندسازی داوطلبان، ارتقای مهارتها، نوآوری و تقویت نقش اجتماعی آنان از مهمترین اولویتهای پیشروی جمعیت است.
رئیس جمعیت هلالاحمر با تأکید بر اینکه داوطلبان اصلیترین سرمایه این جمعیت هستند، خاطرنشان کرد: بدون حضور داوطلبان، هلالاحمر معنا پیدا نمیکند. منابع مالی ابزارند، اما سرمایه واقعی انسانهایی هستند که تجربه، توان و دل خود را در اختیار هلالاحمر میگذارند.
کولیوند با اشاره به ایثارگریهای داوطلبان و شهدای هلالاحمر افزود: از جانگذشتن برای نجات دیگران نیازمند ایمان و شجاعت است و شهدای دفاع مقدس، حوادث اخیر و امدادگران جانفدا نماد این روحیه اس
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت فناوریهای نوین تأکید کرد و گفت: حرکت به سمت هلالاحمر هوشمند آغاز شده است. فناوری جایگزین انسان نیست، بلکه ابزاری برای ارائه خدمات سریعتر، دقیقتر و باکیفیتتر است و جوانان میتوانند در این حوزه نقش مؤثری ایفا کنند.
رئیس جمعیت هلالاحمر در پایان با قدردانی از خدمات داوطلبان در ماههای گذشته، از جمله ایام نوروز، ماه مبارک رمضان، کمکهای مؤمنانه و سرکشی به خانوادههای شهدا، تصریح کرد: این حضور صادقانه و ایثارگرانه را نعمتی الهی برای جمعیت هلالاحمر میدانم.