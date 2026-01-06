وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: میزان خرید با کالابرگ در هر نوبت اختیاری است و اجباری نیست که همه مبلغ اختصاص یافته یکجا خرج شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی با انتشار اطلاعیه تصویری توضیحاتی درباره جزئیات و نحوه استفاده از کالابرگ یک میلیون تومانی ارائه کرد و افزود: اجباری به خرید یکجا و در یک نوبت وجود ندارد و هموطنان می‌توانند در صورت تمایل، به صورت خرد خرد و در چند نوبت خرید نمایند.

در این اطلاعیه تصریح شده که شایعاتی مبنی بر اینکه با دریافت کالابرگ، یارانه نقدی قطع می‌شود صحت ندارد و یارانه نقدی هموطنانی که مشمول آن بودند، هر ماه طبق معمول واریز خواهد شد.

توضیح جهاد کشاورزی درباره یارانه یک میلیون تومانی

همچنین هیچ اجباری برای خرید یک برند و کارخانه خاص وجود ندارد و هموطنان می‌توانند به عنوان مثال پنیر، ماست یا ماکارونی مطلوب خود را با هر برندی خریداری کنند.

کالابرگ یک میلیون تومانی، از ۱۷ دی ماه ۱۴۰۴ فعال می‌شود و هموطنانی هم که یارانه نمی‌گرفتند، می‌توانند از شنبه ۲۰ دی ماه با مراجعه به سامانه اینترنتی حمایت، برای دریافت کالابرگ ثبت‌نام کنند.

توضیح جهاد کشاورزی درباره یارانه یک میلیون تومانی

برچسب ها: کالابرگ الکترونیک ، یارانه معیشتی
خبرهای مرتبط
جزئیات بیشتر از طرح جدید کالابرگ الکترونیک/ اعتبار کالابرگ در صورت عدم استفاده می‌سوزد؟
قرارگاه اقتصادی در کردستان تشکیل شد/ اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی از ۲۰ دی‌ماه در استان
شارژ خودکار اعتبار کالابرگ برای کارمندان و بازنشستگان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۳:۰۸ ۱۶ دی ۱۴۰۴
ملت بروند با یک میلیون سلفی بگیرند و به اشتراک بگذارند.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۵ ۱۶ دی ۱۴۰۴
وزارت کشاورزی و قالیباف و پزشکیان رسانه همه در خدمت دولت فشل ،بابا دیشب بعداز دو روز گشتن در سطح شهر یه روغن جامد به زور گیر آوردم البته مایع میخواستم ولی نبود قیمتش هم که خودتون بهتر میدونید پس لطفا شما مطبوعاتی ها دیگه اینقدر در مورد این صدقه دولت حرف نزنید.ببخشید اشتباه گفتم پولی که دولت از خودمون دزدیده و حالا یک میلیونمش را هم بزور پس میده
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۰ ۱۶ دی ۱۴۰۴
7دلار یارنه این همه تبلیغ نداره
خیلی بدبختیم
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۹ ۱۶ دی ۱۴۰۴
نحوه ثبت جهت کسانی که یارانه آنان قطع شده درمورد گرفتن کالا برگ در سامانه راحت تر شود
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مسعود
۱۲:۵۹ ۱۶ دی ۱۴۰۴
لعنت به شما که این وضع برای مردم درست کردید که حتی دیگه نمی تونند شکم پر کنند کالا برگ برخوره تو سرتون با تشکر نظرات پخش کنید
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۹ ۱۶ دی ۱۴۰۴
۱میلیون میدی روغن شده ۲۰۰تومن...مرغ میشه خدا تومن...ب کجا میرسه
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۷ ۱۶ دی ۱۴۰۴
در گزینه 1 تناقض وجود دارد.
با دقت بخوانید.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۴ ۱۶ دی ۱۴۰۴
جهاد کشاورزی جواب بده روغنی که انبار شده و بصورت هماهنگ و سیستمی از فروشگاهها جمع شده تا نرخ جدید بیاد. مگر جز اینه که ارز ترجیحی داشته؟ چرا عرضه نشد و بعد طبق استاندارد، روغن با ارز آزاد همراه قیمت آزاد عرضه بشه! یعنی شما از نداری مردم هم باز میخواید پول دربیارید؟
۰
۳
پاسخ دادن
حذف ارز ترجیحی؛ آغاز یک جراحی بزرگ اما حساس در ساختار اقتصادی کشور
قیمت جدید انواع روغن اعلام شد
دور جدید ثبت نام نهضت ملی مسکن آغار شد+ فیلم
پرداخت کالابرگ به مردم پایان رانت‌خواری خواهد بود
آتش سوزی در یک جایگاه تهران به دلیل نقص فنی یک خودرو
ثبت سالانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار فوتی در کشور/ تولد‌ها به زیر یک میلیون نفر رسید+فیلم
توضیح جهاد کشاورزی درباره یارانه یک میلیون تومانی
بهره‌برداری و عملیات اجرایی ۱۲۶۹ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و طرح‌های بهینه‌سازی مصرف برق در کشور امروز آغاز می‌شود+ جزئیات
هشدار سطح نارنجی برای تشدید آلاینده‌های جوی
ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر نزدیک به ۳ هزار و ۵۰۰ مگاوات شد
آخرین اخبار
میزان آورده متقاضیان در دور جدید ثبت نام نهضت ملی مشخص شد/ فقط زمین به متقاضیان می‌دهیم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۶ دی ماه ۱۴۰۴
دستور رئیس‌جمهور به مقامات سیاسی برای فعال‌تر شدن موضوع حق‌آبه هیرمند
توضیح جهاد کشاورزی درباره یارانه یک میلیون تومانی
سازوکار گواهی صرفه‌جویی آب در حال فراهم شدن است/ پروژه شیرین‌سازی از آب دریا در حال مطالعه+ فیلم
نگرانی برای تامین مرغ ایام ماه رمضان و نوروز نداریم/ارز ترجیحی گندم حذف نشده است
دور جدید ثبت نام نهضت ملی مسکن آغار شد+ فیلم
تعیین تکلیف ۶ میلیون و۳۰۰ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن
نصب پنل‌های خورشیدی در هزار و ۲۰۰ مدرسه در حال اجراست
از ابتدای سال تاکنون نزدیک به ۴۲۰۰ ماینر غیرمجاز در استان تهران شناسایی و جمع‌آوری شده است
آغاز عملیات اجرایی ۷۱۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی از امروز
ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر نزدیک به ۳ هزار و ۵۰۰ مگاوات شد
پرداخت کالابرگ به مردم پایان رانت‌خواری خواهد بود
قیمت جدید انواع روغن اعلام شد
بهره‌برداری و عملیات اجرایی ۱۲۶۹ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و طرح‌های بهینه‌سازی مصرف برق در کشور امروز آغاز می‌شود+ جزئیات
حذف ارز ترجیحی؛ آغاز یک جراحی بزرگ اما حساس در ساختار اقتصادی کشور
هشدار سطح نارنجی برای تشدید آلاینده‌های جوی
ثبت سالانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار فوتی در کشور/ تولد‌ها به زیر یک میلیون نفر رسید+فیلم
آتش سوزی در یک جایگاه تهران به دلیل نقص فنی یک خودرو
ابطال غیرداوطلبانه بلیت‌های صادر شده مسافران ممنوع است
مدیریت اختلافات در سه گانه حقوقی، خانواده و قرارداد‌ها
صرافی XT؛ مقصدی نوظهور برای تریدر‌های فارسی‌زبان
راه اندازی نیروگاه خورشیدی در شرکت پتروشیمی بیستون
مدنی زاده: نظام ثبت سفارش کالا متحول می‌شود
طرح NGL خارگ باعث جلوگیری از هدررفت گازهای فلر و زمینه‌ساز توسعه صنایع پایین‌دستی است
مشکلات معیشتی به تضعیف بدنه کارشناسی صنعت نفت منجر می‌شود
اسکله T جزیره خارگ توان صادرات ۶۷۵۰۰ بشکه نفت در ساعت را دارد+فیلم
بازگشت آلودگی هوا به کلان شهر‌ها
ذات عملیات عمومی جزیره خارگ تمرکز شرکت‌های نفتی و صنایع بر تولید است
عرضه نهاده‌های دامی به نرخ توافقی در بازارگاه از امروز