وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: میزان خرید با کالابرگ در هر نوبت اختیاری است و اجباری نیست که همه مبلغ اختصاص یافته یکجا خرج شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی با انتشار اطلاعیه تصویری توضیحاتی درباره جزئیات و نحوه استفاده از کالابرگ یک میلیون تومانی ارائه کرد و افزود: اجباری به خرید یکجا و در یک نوبت وجود ندارد و هموطنان می‌توانند در صورت تمایل، به صورت خرد خرد و در چند نوبت خرید نمایند.

در این اطلاعیه تصریح شده که شایعاتی مبنی بر اینکه با دریافت کالابرگ، یارانه نقدی قطع می‌شود صحت ندارد و یارانه نقدی هموطنانی که مشمول آن بودند، هر ماه طبق معمول واریز خواهد شد.

همچنین هیچ اجباری برای خرید یک برند و کارخانه خاص وجود ندارد و هموطنان می‌توانند به عنوان مثال پنیر، ماست یا ماکارونی مطلوب خود را با هر برندی خریداری کنند.

کالابرگ یک میلیون تومانی، از ۱۷ دی ماه ۱۴۰۴ فعال می‌شود و هموطنانی هم که یارانه نمی‌گرفتند، می‌توانند از شنبه ۲۰ دی ماه با مراجعه به سامانه اینترنتی حمایت، برای دریافت کالابرگ ثبت‌نام کنند.