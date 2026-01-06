باشگاه خبرنگاران جوان - سیصد و شصت و هشتمین جلسه هیئت عالی جذب، در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و با حضور اعضای این هیئت برگزار شد.
در بخش پیش از دستور، ۹ پرونده متقاضیان مشمول ماده ۱۵ که پیشتر در کارگروه ویژه بررسی شده بود، در جلسه مطرح و مورد تأیید اعضا قرار گرفت.
در ابتدای جلسه، محمد علی کینژاد رئیس هیئت عالی جذب با تأکید بر لزوم تسریع در فرآیندها، خواستار ابلاغ آرای مربوط به مواد ۱۵ و ۲۱ حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز شد.
حجت الاسلام والمسلمین ذبیحزاده دبیر هیئت عالی جذب به مصوبه جلسه ۳۶۷ هیئت عالی جذب اشاره کرد که بر اساس آن، مرکز جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف شده بود حداکثر تا ۸ دیماه ۱۴۰۴، آمار فراخوانهای سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ را به تفکیک مجوزهای رشتهمحل استفادهشده، استفادهنشده و در دست بررسی ارائه کند.
زمانی معاون اجرایی هیئت مرکزی جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، گزارشی از سهمیههای استفاده شده در دانشگاهها، بدون استفاده و در دست بررسی به شرح ذیل ارائه کرد:
فراخوان تعداد کل سهمیه ابلاغ رأی دردانشگاه جاری در هیئت مرکزی جذب سهمیه مانده
شهریور ۱۴۰۲، ۱۵۸۱، ۷۱۶، ۵، ۸۰، ۷۸۰
بهمن ۱۴۰۲، ۸۹۳، ۳۵۳، ۴، ۴۹، ۴۸۷
بهمن ۱۴۰۳، ۱۸۱۳، ۵۲۷، ۱۴۲، ۳۰۲، ۸۴۲
مجموع ۴۲۸۷، ۱۵۹۶، ۱۵۱، ۴۳۱، ۲۱۰۹
عباسپور نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور با استناد به مصوبه جلسه ۳۶۷، خواستار در نظر گرفتن تهاتر سهمیه در مجوزهای صادره از سنوات ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ شد.
در بخش دیگری از جلسه، جلیلی رئیس مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد در خصوص فراخوان ۲۲، اعلام نیاز این وزارتخانه اخذ، با سند آمایش تطبیق داده و به سازمان اداری و استخدامی ارسال شده است.
نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور از آماده شدن پیشنویس مجوز جذب ۱۰۰۰ عضو هیئت علمی پیمانی و ۳۷۴ عضو هیئت علمی قراردادی برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خبر داد و افزود: این مجوزها با توجه به تأمین بودجه آماده شده و در انتظار تخصیص منابع برای ابلاغ نهایی است.
عسگری رئیس گروه نظارت و برنامهریزی هیئت عالی جذب گزارشی از اجرای فرم ارزیابی الکترونیکی فراخوان سال ۱۴۰۲ در هیئتهای مرکزی جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی ارائه کرد.
وی توضیح داد: ابتدا فرمها بررسی و نواقص آنها به دانشگاهها اعلام شد تا پس از اصلاح، مجدداً ارسال شود. نمونه فرم تکمیلشده و مورد تأیید هیئت عالی جذب نیز در کانال مراکز جذب منتشر شد.
عسگری همچنین از برگزاری همایش توجیهی فرم ارزیابی الکترونیکی خبر داد که برای دانشگاههای تهران بهصورت حضوری و برای دانشگاههای شهرستان بهصورت مجازی برگزار شد. در نهایت، دانشگاههای دو وزارتخانه و دانشگاه آزاد اسلامی موفق به تکمیل فرم ارزیابی الکترونیکی شدند.
در بخش پایانی ارزیابیها، پیشنهاد شد بهمنظور کاهش چشمگیر زمان جذب و همراستاسازی کامل با تقویم شورای عالی انقلاب فرهنگی، «سامانه متمرکز و امن جذب و استعلامات» راهاندازی شود تا تمامی دانشگاهها و مراجع پاسخگو عضو آن باشند و کلیه مکاتبات، استعلامها، پیگیریها و پاسخها بهصورت الکترونیکی و زمانبندیشده انجام گیرد.
همچنین مقرر شد امکان تهیه فرم گزارش الکترونیکی در سامانههای وزارتین و دانشگاه آزاد اسلامی فراهم شود تا گزارشگیری بهصورت خودکار انجام پذیرد.