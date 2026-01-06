باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - الهام علیاف، رئیس جمهوری آذربایجان، اعلام کرد که باکو هیچ قصدی برای اعزام نیرو جهت مشارکت در عملیاتهای حفظ صلح فراتر از مرزهای خود، از جمله در غزه، ندارد.
علیاف در مصاحبه با شبکههای تلویزیونی افزود که با دولت آمریکا به ریاست دونالد ترامپ درباره مجموعهای از پرسشهای مربوط به نیروی حفظ صلح در غزه در تماس بوده است. او گفت: «ما پرسشنامهای شامل بیش از ۲۰ سوال تهیه و به طرف آمریکایی ارائه کردیم. احتمال مشارکت ما در نیروهای حفظ صلح وجود ندارد.» او در ادامه ادعا کرد: «من اصلا به مشارکت در عملیاتهای رزمی خارج از آذربایجان فکر نمیکنم.»
شایان ذکر است که روزنامه صهیونیستی «معاریو» دسامبر گذشته گزارش داده بود که رژیم تروریستی اسرائیل تاکید کرده ورود نیروهای ترکیهای به غزه «خط قرمز» است؛ اقدامی که این روزنامه آن را «آمادهسازی برای ضربه نهایی» به رجب طیب اردوغان توصیف کرد.
در حالی که ارتش رژیم تروریستی اسرائیل برآورد میکند مصریها در اجرای مرحله دوم توافق آتشبس مشارکت خواهند داشت، اما پیشبینیها حاکی از آن است که آنها نیروهای پلیس خود را داخل نوار غزه مستقر نخواهند کرد. در این میان، گمانهزنیها بر این بود که کشورهایی نظیر جمهوری آذربایجان و دیگر کشورهای اسلامی در این نیروی چندملیتی حضور یابند.
یک سند رسمی وزارت خارجه رژیم تروریستی اسرائیل که در ابتدای سال گذشته منتشر شد، از عمق روابط استراتژیک میان تلآویو و باکو پرده برداشت که شامل همکاریهای اقتصادی گسترده، حمایت ویژه از صهیونیستها و گفتوگوهای سیاسی مداوم است.
گدعون ساعر، وزیر خارجه رژیم تروریستی اسرائیل، در این باره اظهار داشت: «روابط میان اسرائیل و آذربایجان الگوی منحصربهفردی از مشارکت بین یک کشور یهودی و یک کشور مسلمان است.» این سند جمهوری آذربایجان را به عنوان یکی از مهمترین شرکای رژیم تروریستی اسرائیل در منطقه طبقهبندی کرده است.
منبع: آر تی