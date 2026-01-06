کلمبیا می‌گوید به همکاری با آمریکا در مبارزه با قاچاق مواد مخدر ادامه خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دو مقام از این کشور آمریکای جنوبی روز دوشنبه گفتند کلمبیا به همکاری با ایالات متحده در مبارزه با قاچاق مواد مخدر با استفاده از اطلاعات و فناوری واشنگتن ادامه خواهد داد.

این اعلام از سوی آرماندو بندتی وزیر کشور و آندرس ایداراگا وزیر دادگستری، یک روز پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا همتای کلمبیایی خود گوستاوو پترو را «مریض» خواند و امکان عملیات نظامی آمریکا در این کشور را پذیرفت.

رئیس‌جمهور کلمبیا، در واکنش به تهدید‌های احتمالی آمریکا گفت که آماده است برای دفاع از کشورش دوباره اسلحه به دست بگیرد. رئیس‌جمهور آمریکا با استناد به مبارزه با قاچاق مواد مخدر، امکان انجام عملیات نظامی در کلمبیا را رد نکرده بود.

