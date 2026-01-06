باشگاه خبرنگاران جوان- علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت، در جلسه با مدیران کاروان‌های عمره در مکه مکرمه که با حضور حجت الاسلام والمسلمین نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت برگزار شد، ضمن تقدیر از تلاش‌های مدیران کاروان‌ها، دفاتر زیارتی، ستاد‌های عمره سعادت و دفاتر نمایندگی ولی فقیه در مدینه و مکه، بر اهمیت برنامه‌ریزی دقیق و بازمهندسی سفر‌های عمره تأکید کرد.

وی با بیان اینکه تا کنون حدود ۱۱۸ هزار زائر ایرانی به سرزمین مقدس اعزام شده‌اند و نزدیک به نیمی دیگر هنوز در نوبت اعزام هستند، گفت: برای نیمه دوم عمره و سال آینده باید فرآیند‌ها به گونه‌ای بازطراحی شود که ثبت‌نام، اعزام و خدمات رفاهی زائران با نظم و راحتی بیشتری انجام گردد.

رشیدیان با اشاره به برخی مشکلات موجود از جمله فرآیند ثبت‌نام، ظرفیت اتاق‌ها، تنوع سنی زائران و کمبود عوامل اجرایی، افزود: تمامی این مسائل باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و تجربه مدیران، حل و فصل شود و خدمات عمره برای زائران ایرانی هوشمندتر و منظم‌تر گردد.

رئیس سازمان حج و زیارت همچنین به اهمیت هماهنگی بین دفاتر زیارتی، ستاد‌های عمره و نمایندگی ولی فقیه در مدینه و مکه اشاره کرد و گفت: هرگونه جدایی یا فراق در این سیستم یکپارچه می‌تواند به کیفیت سفر زائران آسیب برساند، بنابراین همکاری و هماهنگی کامل ضروری است.

وی در پایان سخنان خود با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای سال آینده گفت: بازمهندسی عمره و ایجاد یک ساختار منظم و هوشمند، فرصتی است تا زیارت زائران با آرامش، امنیت و بهره‌وری بیشتر انجام شود و این توفیق را خداوند به ما داده است که خدمتگزار ضیوف الرحمن باشیم.