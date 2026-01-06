رئیس سازمان حج و زیارت گفت: برای نیمه دوم عمره و سال آینده باید با بازمهندسی فرآیند‌ها و برنامه‌ریزی دقیق، تجربه‌ای روان، امن و منظم برای زائران فراهم شود.

باشگاه خبرنگاران جوان-  علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت، در جلسه با مدیران کاروان‌های عمره در مکه مکرمه که با حضور حجت الاسلام والمسلمین نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت برگزار شد، ضمن تقدیر از تلاش‌های مدیران کاروان‌ها، دفاتر زیارتی، ستاد‌های عمره سعادت و دفاتر نمایندگی ولی فقیه در مدینه و مکه، بر اهمیت برنامه‌ریزی دقیق و بازمهندسی سفر‌های عمره تأکید کرد.

وی با بیان اینکه تا کنون حدود ۱۱۸ هزار زائر ایرانی به سرزمین مقدس اعزام شده‌اند و نزدیک به نیمی دیگر هنوز در نوبت اعزام هستند، گفت: برای نیمه دوم عمره و سال آینده باید فرآیند‌ها به گونه‌ای بازطراحی شود که ثبت‌نام، اعزام و خدمات رفاهی زائران با نظم و راحتی بیشتری انجام گردد.

 رشیدیان با اشاره به برخی مشکلات موجود از جمله فرآیند ثبت‌نام، ظرفیت اتاق‌ها، تنوع سنی زائران و کمبود عوامل اجرایی، افزود: تمامی این مسائل باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و تجربه مدیران، حل و فصل شود و خدمات عمره برای زائران ایرانی هوشمندتر و منظم‌تر گردد.

رئیس سازمان حج و زیارت همچنین به اهمیت هماهنگی بین دفاتر زیارتی، ستاد‌های عمره و نمایندگی ولی فقیه در مدینه و مکه اشاره کرد و گفت: هرگونه جدایی یا فراق در این سیستم یکپارچه می‌تواند به کیفیت سفر زائران آسیب برساند، بنابراین همکاری و هماهنگی کامل ضروری است.

وی در پایان سخنان خود با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای سال آینده گفت: بازمهندسی عمره و ایجاد یک ساختار منظم و هوشمند، فرصتی است تا زیارت زائران با آرامش، امنیت و بهره‌وری بیشتر انجام شود و این توفیق را خداوند به ما داده است که خدمتگزار ضیوف الرحمن باشیم. 

برچسب ها: حج و زیارت ، حج عمره
خبرهای مرتبط
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت:
خدمت شایسته به زائران خانه خدا اولویت اصلی مجموعه حج و زیارت است
رئیس سازمان حج و زیارت:
رضایتمندی زائران محور موفقیت موسم عمره است
آغاز رایزنی‌های قرارداد‌های حج تمتع سال آینده
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کالابرگ یک میلیونی از فردا قابل برداشت است
حسادت همسایه‌ها زندگی من و همسرم را نابود کرد
سرقت‌های عمو به خاطر پرداخت دیه برادرزاده
پایان مأموریت آتش‌نشانان تهران در آتش‌سوزی کارخانه لبنیات آمل
جانمایی دو فضا برای ایجاد آرامستان‌های جدید
برخورد جدی پلیس با خودرو‌های دودزا/ ممنوعیت تردد برای کلیه کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین
کشف ۷۹۰ تن نهاد‌های دامی و مواد نگهدارنده غذایی احتکاری و قاچاق
کیفیت هوای تهران برای گروه‌های حساس ناسالم است
نوسازی بافت‌های فرسوده نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، مشارکت مردمی و ثبات اقتصادی است
اکران تبلیغات شهری پویش پناه گرم در سطح شهر تهران
آخرین اخبار
تهران و تجربه ناموفق مکانیزه‌سازی؛ ضرورت اصلاح فوری شیوه جمع‌آوری
توضیح تشکری هاشمی درباره قراردادسیگنالینگ مترو/ چمران: موضوع را دستاویز انتقاد قرار ندهیم
بدون حضور داوطلبان، هلال‌احمر معنا ندارد
ترافیک سنگین در ورودی‌های غربی و جنوبی تهران/ محور‌های شمالی بدون مشکل جوی
عمره ۱۴۰۵ نیازمند برنامه‌ریزی دقیق برای رفاه زائران
پرونده گرانفروشی شکر روی میز تعزیرات حکومتی
نوسازی بافت‌های فرسوده نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، مشارکت مردمی و ثبات اقتصادی است
همه مشاغل در کشور کدگذاری می‌شوند
۴۵۷ غرفه جمع‌آوری پسماند خشک در سطح شهر تهران وجود دارد
کشف ۷۹۰ تن نهاد‌های دامی و مواد نگهدارنده غذایی احتکاری و قاچاق
اکران تبلیغات شهری پویش پناه گرم در سطح شهر تهران
پایان مأموریت آتش‌نشانان تهران در آتش‌سوزی کارخانه لبنیات آمل
سیرنزولی تصادفات فوتی پایتخت در آذر ماه امسال
سرقت‌های عمو به خاطر پرداخت دیه برادرزاده
جانمایی دو فضا برای ایجاد آرامستان‌های جدید
حسادت همسایه‌ها زندگی من و همسرم را نابود کرد
کالابرگ یک میلیونی از فردا قابل برداشت است
برخورد جدی پلیس با خودرو‌های دودزا/ ممنوعیت تردد برای کلیه کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین
کیفیت هوای تهران برای گروه‌های حساس ناسالم است
سرانه یارانه برای سالمندان مجهول الهویه ۱۲۰ میلیون ریال است
اطفای حریق در پمپ بنزین شهر ری/ آتش‌سوزی عمدی نبود
آتش‌سوزی کارخانه لبنیات آمل مهار شد
شارژ خودکار اعتبار کالابرگ برای کارمندان و بازنشستگان
قیومی: مادران امکان دریافت همزمان دو بسته حمایتی دولت را دارند
ارسال پیامک «کالابرگ» / امکان خرید ماهانه یک‌میلیون تومان از کالابرگ به ازای هر فرد
اجرای طرح زوج و فرد طی ۷۲ ساعت آتی در پایتخت از درب منازل
مدارس تهران سه‌شنبه و چهارشنبه مجازی شد
نجات ۲۶ مادر باردار و نوزاد از سوانح جوی
بیمه‌شدگان حساب بانکی و شماره تلفن همراه خود را به‌روزرسانی کنند
شناسایی مخفیگاه تعدادی از اغتشاشگران تهران + فیلم