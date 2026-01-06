فیلم سینمایی «ارزش خانواده» با گویندگی ۹ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - این سینمایی در گونه کمدی و درام محصول ایتالیا در سال ۲۰۲۲ قرار است از شبکه سه سیما پخش شود.
مدیر دوبله این سینمایی شراره حضرتی و صدابردار آن امیرحسین مردانلو است. کریم بیانی، ارسلان جولایی، زویا خلیل آذر، آرزو روشناس، خشایار شمشیرگران، علی همت مومیوند، حسین نورعلی، نازنین یاری و شراره حضرتی صداپیشههای این اثر بودهاند.
این فیلم درباره امیلو و آلساندور است که پس از ۲۰ سالگی خانه را ترک میکنند و برای زندگی به شهر میروند. مادر و پدر که در فکر بازگرداندن مجدد آنها هستند نقشهای میکشند تا به آنها بلوف بزنند و خود را وارث ۶ میلیون یورو جا میزنند. امیلو و آلساندرو با شنیدن خبر مثل پروانه به دور مادر و پدر خود میچرخند تا اینکه در شب کریسمس متوجه بلوف آنها میشوند. اما در نهایت میفهمند که باید وقت بیشتری برای پدر و مادرشان بگذارند.
فیلم «ارزش خانواده» با کاربرد یک طنز لطیف، به فاصله گرفتن نسل جدید از خانواده نگاه انتقادی دارد. این فیلم نشان میدهد که همواره و تحت هر شرایطی توجه به اعضای خانواده و حمایت از آنها (به خصوص در مورد پدر و مادر) بیش از هر چیز اهمیت دارد. فیلم با زبان طنز شیرین اش برای پرداختن به موضوعاتی دشوار مانند تنهایی سالمندان، غرور جوانان، و ترفندهای جالب کوچک برای نجات رابطههای خانوادگی بهره میبرد، بدون این که بار احساسی حاکم بر خود را تند یا تلخ کند. با استفاده از شخصیت مادربزرگ جولیانا، فیلم «ارزش خانواده» نشان میدهد که تجربیات و خرد نسل قدیم میتواند به حل تنشهای خانوادگی و ایجاد پلهای ارتباطی بین اعضای خانواده کمک کند. فیلم بهوضوح نشان میدهد که آشتی، گفتوگو و پذیرش اشتباهات میتواند منجر به رشد فردی و خانوادگی شود، که پیامی الهامبخش برای مخاطبان در هر فرهنگ است.
واحد جستجوی اداره کل تامین و رسانه بینالملل، مسئولیت رصد این اثر را بر عهده داشته و پس از طی مراحل تایید و تخصیص، نسخه اصلی را تهیه و تأمین کرده و اکنون پس از طی شدن روندهای ترجمه، ویراستاری و سپس دوبله، قرار است پس از آماده سازی از شبکهی سه، برای مخاطبان پخش شود.
منبع: پایگاه اطلاعرسانی سیما