وزیر نیرو گفت: روز گذشته رئیس‌جمهور به مقامات سیاسی کشور دستور دادند که در این زمینه حق‌آبه هیرمند فعال‌تر شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، در جمع خبرنگاران با اشاره به ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر، گفت: این ظرفیت‌ها دینامیک هستند و هر لحظه عدد آنها تغییر می‌کند. در حال حاضر، ما در حال نزدیک شدن به مرز ۴۰۰۰ مگاوات هستیم که عدد قابل توجهی است، به‌ویژه با توجه به اینکه در ابتدای دولت، ظرفیت منصوب انرژی خورشیدی ما حدود ۶۰۰ مگاوات بود.

او افزود: افتتاح جدیدترین نیروگاه در نزدیکی شهر ری نشان‌دهنده پیشرفت‌های قابل توجه در این حوزه است. از همه علاقه‌مندان دعوت می‌کنم که از سایت‌های مختلف ما بازدید کنند که در سرتاسر کشور در حال اجرا هستند.

علی‌آبادی به اهمیت پروژه‌های عمرانی و اجرایی در شرایط سخت کشور اشاره کرد و بیان کرد: ما متوقف نشده‌ایم و به دنبال حداکثر بهره‌وری در زمینه صرفه‌جویی انرژی هستیم. برای تداوم این روند و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، بازارسازی کرده‌ایم و شاهد حضور گسترده این بخش در پروژه‌های مربوط به تصفیه فاضلاب و انتقال آب هستیم.

او خاطرنشان کرد: پروانه‌های صادر شده در حال حاضر نشانگر این است که حدود ۷۰ هزار مگاوات پروانه تأسیس نیروگاه صادر شده است. در حال حاضر، صف طویلی از متقاضیان وجود دارد که خواهان مشارکت در این پروژه‌ها هستند و این نشان می‌دهد که بازار جذاب و مناسبی ایجاد شده است.

وزیر نیرو در ادامه به موضوع حقابه ایران از افغانستان و همکاری‌های منطقه‌ای پرداخت و گفت: کشور ما و ترکمنستان از رودخانه هریرورد حقابه دارند، اما کشور همسایه در بالادست سد سلما را احداث کرده که باید برای دریافت حقابه سد دوستی مذاکره کنیم روز گذشته رئیس‌جمهور به مقامات سیاسی کشور دستور دادند که در این زمینه فعال‌تر شوند مذاکرات زیادی با طرف افغانی داشته‌ایم، اما سال گذشته نتوانستیم به تمامی حق خود برسیم.

وزیر نیرو با ابراز امیدواری درباره بارش‌های بهتر در سال گفت: امیدواریم امسال به نتیجه بهتری دست یابیم، زیرا شرایطی برای بهبود وضعیت وجود دارد. ما برای بار سوم از طرف افغانی دعوت کرده‌ایم تا به ایران سفر کنند و در این زمینه گفت‌و‌گو کنیم آمادگی داریم هیئتی را به افغانستان اعزام تا به طور جدی به بررسی این موضوع پرداخته و پیگیری‌های لازم را انجام دهند.

وزیر نیرو به تاکید مقام معظم رهبری درباره رفتن به سمت تبدیل نیروگاه های سیکل ساده به ترکیبی و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و افزود: ارقام قابل توجهی از توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا تابستان سال آینده خواهیم داشت؛ همچنین سال آینده ارقام بزرگتری را خواهیم داشت.

بدهی انباشته به منابع آب با یک یا چند بارندگی جبران نخواهد شد
وزیر نیرو در صحن مجلس:
آماده تحولاتی بنیادین و اساسی برای حل مشکل آب هستیم
وزیر نیرو: اجازه مصرف بی‌ضابطه برق را به هیچ‌کس نمی‌دهیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۴ ۱۶ دی ۱۴۰۴
داعش اعلام کرده سد افغانستان رو میخواد تخریب کنه !
۰
۰
