با شکست کاسپین فریدونکنار در خانه، شهرداری قائمشهر به صدر جدول گروه نخست لیگ ۴ فوتبال کشور رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - کاسپین فریدونکنار با یک گل به هیرکانیان گرگان باخت و شهرداری قائمشهر با همین نتیجه مهمانش کوثر قرچک را شکست داد و با ۱۹ امتیاز و تفاضل گل بهتر در جایگاه اول گروه نخست لیگ ۴ فوتبال کشور  ایستاد.

کاسپین فریدونکنار پس از کسب ۶ پیروزی و ۱ تساوی، اولین بار طعم تلخ شکست در ورزشگاه شهید کریم آزادی مقابل هیرکانیان گرگان چشید.

علی شیرایی زننده تک گل پیروزی بخش هیرکانیان گرگان بود.

هیرکانیان گرگان با کسب این پیروزی شیرین ۱۴ امتیازی شد و تا جایگاه چهارم جدول رده بندی بالا رفت.

نساجی خراسان با کسب ۱۶ امتیاز، رتبه چهارم را بهوخود اختصاص داده است.

شهرداری قائمشهر در قرچک ورامین دست به کار بزرگی زد و با برتری یک بر صفر برابر تیم کوثر، ضمن صعود به صدر جدول گروه نخست لیگ ۴ فوتبال کشور، میزبان ۱۴ امتیازی خود را به رده پنجم فرستاد.

شاگردان رضا خانلری با ۱۹ امتیاز و با سود بردن از تفاضل گل بهتر، بالاخره جای کاسپین فریدونکنار را در صدر جدول رده‌بندی مسابقات گرفتند.

امیر وفایی نژاد، ضربه کاشته ارسالی را پس از یک فعل و انفعال، با یک تکل وارد دروازه تیم کوثر قرچک کرد.

