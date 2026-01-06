باشگاه خبرنگاران جوان- جانشین پلیس راه راهور فراجا، با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور در روز سه شنبه ۱۶ دیماه ۱۴۰۴ اظهار کرد:در حال حاضر ترافیک در آزادراه قزوین–کرج–تهران حدفاصل محمدشهر تا پل کلاک و همچنین در آزادراه تهران–کرج–قزوین محدوده کمالشهر سنگین گزارش شده است.
وی افزود: ترافیک در بزرگراه ورامین–تهران محدوده قلعهنو و در محور شهریار–تهران نیز در برخی مقاطع سنگین است.
به گفته جانشین پلیس راه راهور فراجا، تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان است و هیچگونه مشکل جوی در محورهای شمالی کشور وجود ندارد.
سرهنگ محبی همچنین از مسدود بودن برخی محورهای غیرشریانی خبر داد و گفت: محورهای پونل–خلخال و خوانسار–بوئینمیاندشت بهطور کامل مسدود هستند.
وی ادامه داد: محورهای گنجنامه–تویسرکان، سروآباد–پاوه (گردنه تته) و سیسخت–پادنا نیز به دلیل شرایط فصلی مسدود بوده و تردد در آنها امکانپذیر نیست.
جانشین پلیس راه راهور فراجا در پایان از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت جادهها مطلع شده و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن داشته باشند.