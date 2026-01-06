باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - اسماعیل پهلوان سرپرست معاونت امور ورزش اداره کل ورزش وجوانان مازندران گفت: در دوز ۱۷ دی ماه که مزین به روز جوانمردی و فتوت است از ۹۶ استعداد برتر استان مازندران در هفتمین المپیاد استعداد یابی به همراه مربیان تجلیل خواهند شد.
او افزود: در این مراسم ۹۶ دختر و پسر در قالب ۱۸ هیات ورزشی طی آئینی با حضور مقامات استانی تجلیل میشوند.
پهلوان گفت: مازندران در هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر کشور در بخش پسران سوم و بخش دختران روی سکو پنجم ایستاد و براین باوریم پرورش و نگهداشت استعدادهای کشف شده آینده قهرمانی استان را تضمین خواهد کرد.
او افزود: ورزشکاران مازندرانی از ابتدای سال تاکنون بیش از ۴۲۰ مدال در رویدادهای مختلف بین المللی، آسیایی و جهانی در ۳۳ رشته ورزشی کسب نموده و این موضوع خود گواه و نشان از غنای ورزش استان در رشتههای مختلف ورزشی دارد و اگر بخواهیم همین روند را در آینده تکرار و تقویت نماییم سرمایه گذاری بر استعدادهای ورزشی موجود به همراه اجرای مناسب آمایش سرزمینی مسیر قهرمانی را بخوبی تسهیل خواهد کرد.
پهلوان گفت: فرآیند برگزاری مجامع انتخاباتی هیاتهای ورزشهای آبی، تیراندازی با کمان، کاراته، بیماران خاص، شطرنج، تنیس و ژیمناستیک در حال انجام میباشد و اظهار امیدواری کرد تا پایان سال جاری، روسای هیات استانی مشخص شوند.