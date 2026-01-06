ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ۶ خود، نحوه ثبت‌نام داوطلبان انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری را در حوزه‌های انتخابیه آذربایجان شرقی، تهران، خراسان جنوبی و خوزستان اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در اطلاعیه شماره ۶ ستاد انتخابات کشور آمده است: پیرو اطلاعیه شماره «۵» ستاد انتخابات کشور درخصوص شرایط داوطلبان انتخابات اولین میان‌دوره‌ای ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در حوزه‌های انتخابیه آذربایجان شرقی، تهران، خراسان جنوبی و خوزستان، ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات مذکور از جمعه ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ آغاز و تا پنجشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ به مدت ۷ روز ادامه خواهد داشت.

این اطلاعیه اعلام کرد: با استناد به ماده «۱۳» آئین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و تبصره «۱» آن، داوطلبان می‌توانند شخصاً یا توسط نماینده خود که به صورت کتبی و رسمی معرفی شده باشد، در روز‌های مذکور از ساعت ۸ تا ۱۶ به وزارت کشور یا فرمانداری‌های اهواز، تبریز، تهران و بیرجند مراجعه و با ارائه اصل شناسنامه عکس‌دار، اصل کارت ملی، اصل مدرک سطح چهار حوزه و دو قطعه عکس ۴×۶، ضمن تکمیل پرسشنامه اعلام داوطلبی، نسبت به ثبت‌نام خود اقدام کنند. در فرمانداری قم همانند وزارت کشور، امکان ثبت‌نام برای تمامی حوزه‌های انتخابیه فراهم است.

در پایان اطلاعیه ستاد انتخابات کشور آمده است: سن داوطلبان به هنگام ثبت‌نام باید حداقل ۴۰ سال تمام باشد.

برچسب ها: ستاد انتخابات کشور ، وزارت کشور
خبرهای مرتبط
برگزاری مراسم ششمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی با حضور پرشور مردم
زینی‌وند: برخلاف تصویرسازی‌های القایی میل به مشارکت اجتماعی در ایران بالاست
وزیر کشور مطرح کرد؛
استان‌ها محور توسعه اقتصادی کشور/ تولید و سرمایه‌گذاری، اولویت اصلی دولت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۱۶ دی
دستگیری مادورو در خواب توسط آمریکا دلیل بر قدرت نیست/ اگر ترامپ غلطی بکند، تمام سربازان و منافعش در تیررس ما است
دولت باید برای وام ازدواج و قانون جوانی جمعیت برنامه مشخصی ارائه دهد
قانع شدن نماینده سوال‌کننده از وزیر اقتصاد
تاکید وزیران امور خارجه ایران و کوبا بر ضرورت تقویت همکاری‌های دوجانبه
تمرکز امسال دیوان محاسبات بر حسابرسی منابع است
حضور وزیر اقتصاد در مجلس برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان مجلس
کسانی که جهان را به صحنه قتل و غارت تبدیل کرده‌اند، امروز ژست انسان دوستی می‌گیرند
منابع اشتغالزایی به‌صورت مساوی بین استان‌ها توزیع شده است
قالیباف میلاد عیسی مسیح را تبریک گفت
آخرین اخبار
اعلام وصول ۴ سوال از وزرای کار و آموزش و پرورش در مجلس
نحوه ثبت‌نام داوطلبان انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری اعلام شد
امیر سرتیپ اکرمی نیا سخنگوی ارتش شد
کسانی که جهان را به صحنه قتل و غارت تبدیل کرده‌اند، امروز ژست انسان دوستی می‌گیرند
دبیر هیئت گزینش کشور: بیش از ۱۰۰ هزار پرونده را با چشم‌پوشی تأیید کرده‌ایم
تمرکز امسال دیوان محاسبات بر حسابرسی منابع است
قالیباف میلاد عیسی مسیح را تبریک گفت
دستگیری مادورو در خواب توسط آمریکا دلیل بر قدرت نیست/ اگر ترامپ غلطی بکند، تمام سربازان و منافعش در تیررس ما است
قانع شدن نماینده سوال‌کننده از وزیر اقتصاد
منابع اشتغالزایی به‌صورت مساوی بین استان‌ها توزیع شده است
تاکید وزیران امور خارجه ایران و کوبا بر ضرورت تقویت همکاری‌های دوجانبه
حضور وزیر اقتصاد در مجلس برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۱۶ دی
دولت باید برای وام ازدواج و قانون جوانی جمعیت برنامه مشخصی ارائه دهد
تاکید ایران و برزیل بر حمایت از حقوق بین‌الملل و اصول منشور ملل متحد
ربایش مادورو و همسرش نقض حقوق بین‌الملل است/ ریاکاری آمریکا در حمایت از مردم ایران
دستور پزشکیان برای بررسی جامع ناآرامی‌های استان ایلام
پیگیری عارف در پی آتش‌سوزی کارخانه کاله آمل
عراقچی: در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای با آمریکا نداریم
انتقال تعدادی از زندانیان ایرانی از عراق به کشور
گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و موریس
وضعیت اتباع ایرانی در ونزوئلا خوب است
کالابرگ یک میلیونی نهایتاً از شنبه قابل استفاده است
عارف: نباید با بخشی‌نگری در مسئله آب، استان مجاور را تحریک کرد
بارگذاری سوال از رئیس‌جمهور در سامانه مجلس/ به‌دنبال استیضاح پزشکیان نیستیم
بقائی: نیرو‌های مسلح با چشمانی باز مراقب حریم ایران هستند
معاون دفتر پزشکیان: دغدغه رئیس‌جمهوری تأمین معاش مردم است