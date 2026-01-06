باشگاه خبرنگاران جوان - در اطلاعیه شماره ۶ ستاد انتخابات کشور آمده است: پیرو اطلاعیه شماره «۵» ستاد انتخابات کشور درخصوص شرایط داوطلبان انتخابات اولین میاندورهای ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در حوزههای انتخابیه آذربایجان شرقی، تهران، خراسان جنوبی و خوزستان، ثبتنام از داوطلبان انتخابات مذکور از جمعه ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ آغاز و تا پنجشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ به مدت ۷ روز ادامه خواهد داشت.
این اطلاعیه اعلام کرد: با استناد به ماده «۱۳» آئیننامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و تبصره «۱» آن، داوطلبان میتوانند شخصاً یا توسط نماینده خود که به صورت کتبی و رسمی معرفی شده باشد، در روزهای مذکور از ساعت ۸ تا ۱۶ به وزارت کشور یا فرمانداریهای اهواز، تبریز، تهران و بیرجند مراجعه و با ارائه اصل شناسنامه عکسدار، اصل کارت ملی، اصل مدرک سطح چهار حوزه و دو قطعه عکس ۴×۶، ضمن تکمیل پرسشنامه اعلام داوطلبی، نسبت به ثبتنام خود اقدام کنند. در فرمانداری قم همانند وزارت کشور، امکان ثبتنام برای تمامی حوزههای انتخابیه فراهم است.
در پایان اطلاعیه ستاد انتخابات کشور آمده است: سن داوطلبان به هنگام ثبتنام باید حداقل ۴۰ سال تمام باشد.