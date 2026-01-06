باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام جمعه - حمیدرضا شیخ‌الاسلام، رئیس سازمان تعلیم و تربیت کودک گفت: آموزش و پرورش به‌عنوان پیوندی میان مردم و حاکمیت، نقش مهمی در جامعه دارد و امروزه این نهاد بزرگ به‌طور مستقیم با بیش از ۱۶ میلیون دانش‌آموز و نوآموز در سراسر کشور در ارتباط است.

رئیس سازمان تعلیم و تربیت کودک با بیان گستردگی مأموریت‌های این مجموعه افزود: حجم وسیع مسئولیت‌ها در آموزش و پرورش، آن را به نهادی انسانی و اثرگذار تبدیل کرده است؛ ویژگی‌ای که این دستگاه را از سایر بخش‌ها متمایز می‌سازد.

شیخ الاسلام که سابقه‌ای بیش از ۲۰ سال فعالیت در سطوح مختلف آموزشی از صف تا ستاد دارد، تأکید کرد سخنانش مبتنی بر تجربه میدانی است و افزود: آموزش و پرورش برای معلمان صرفاً یک محل خدمت نیست، بلکه بخشی از زندگی آنان به شمار می‌آید. وی اذعان داشت که در مسیر خدمت خود، از تعامل با مردم و دانش‌آموزان درس‌های بسیاری آموخته است.

رئیس سازمان تعلیم و تربیت کودک درباره روند شکل‌گیری این سازمان گفت: پس از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۴۰۰، این سازمان به‌عنوان نهادی مستقل ایجاد شد تا مأموریت سامان‌دهی آموزش و تربیت کودکان در سنین پیش از دبستان را بر عهده گیرد.

شیخ الاسلام ادامه داد: تا سال گذشته ساختار منسجمی برای برنامه‌ریزی و ابلاغ سیاست‌ها وجود نداشت و کارشناسان اغلب در بخش ابتدایی مشغول بودند، اما اکنون با تلاش جمعی، در ۳۲ استان کشور ادارات تعلیم و تربیت کودک با مدیریت مشخص تشکیل شده‌اند و در هر استان، بسته به حجم فعالیت‌ها، میان سه تا چهار کارشناس مستقر هستند.

رئیس سازمان تعلیم و تربیت کودک افزود: افزون بر این، حدود ۷۵ منطقه کشور دارای مسئولان و کارشناسان تخصصی در حوزه تعلیم و تربیت کودک شده‌اند؛ اقدامی که موجب تثبیت ساختار اداری سازمان در سراسر کشور گردیده است. او این موفقیت را نتیجه هم‌دلی و همکاری همکاران سازمان دانست و از تلاش آنان قدردانی کرد.

شیخ الاسلام در ادامه به نتایج اجرای برنامه‌های سازمان اشاره کرد و گفت: طبق آمار سال گذشته، پوشش تعلیم و تربیت کودک در کشور به بیش از ۶۲ درصد رسیده است که موفقیتی بزرگ محسوب می‌شود.

رئیس سازمان تعلیم و تربیت کودک تصریح کرد: این دستاورد حاصل هم‌افزایی و نقش‌آفرینی مجموعه‌ای از نهاد‌ها و فعالان حوزه تربیت کودک است. افزایش این پوشش به کاهش تکرار پایه اول ابتدایی و تقویت آمادگی ذهنی، انگیزه و بنیه علمی کودکان در ابتدای ورود به دبستان کمک می‌کند.

به گفته شیخ‌الاسلام، آشنایی بیشتر کودکان با فضای آموزشی و ارتباط مؤثر با معلمان سبب می‌شود فرایند یادگیری آنان در سال‌های اولیه مدرسه با کیفیت بالاتری انجام گیرد. وی ابراز امیدواری کرد که با ادامه این مسیر و افزایش اعتماد عمومی، زمینه ارتقای کیفیت آموزش در دوره پیش‌دبستانی و ابتدایی بیش از پیش فراهم شود.

رئیس سازمان تعلیم و تربیت کودک از اجرای طرح جدید ساماندهی شهریه کودکستان‌ها و جابجایی سامانه ثبت‌نام خبر داد و گفت: هدف اصلی این اقدام، رعایت عدالت آموزشی و توجه به توان مالی خانواده‌ها در پرداخت شهریه است.

شیخ‌الاسلام بیان کرد: یکی از چالش‌های جدی در روند ثبت‌نام کودکان، تعیین سهم پرداختی موسسه و خانواده‌ها بود که با اصلاحات انجام‌شده، تلاش شد فشار اقتصادی بر اولیای گرامی کاهش یابد.

وی افزود: جابجایی سامانه ثبت‌نام از طریق درگاه ملی مجوزها در تیرماه سال گذشته انجام شد؛ این کار فرایندی زمان‌بر و دشوار بود، اما با همکاری همکاران سازمان به نتیجه رسید و اکنون مجوز فعالیت موسسات از مسیر قانونی و واحد صادر می‌شود.

رئیس سازمان تعلیم و تربیت کودک با اشاره به حمایت‌های انجام‌شده برای خانواده‌ها گفت: امسال برای گروهی از نوآموزان که در سال گذشته به دلایل مختلف از ابتدای مهر تا پایان اردیبهشت امکان حضور در کلاس‌ها را نداشتند، آموزش‌ها به‌صورت رایگان ارائه خواهد شد و اعتبار لازم برای اجرای این طرح در سریع‌ترین زمان ممکن تخصیص یافته است.

وی ضمن قدردانی از تلاش همکاران در اجرای این برنامه اظهار کرد: هرگونه تخلف احتمالی در زمینه شهریه یا ثبت‌نام مورد بررسی دقیق قرار خواهد گرفت تا از حقوق خانواده‌ها صیانت شود.

رئیس سازمان تعلیم و تربیت کودک در پایان از معاونین سازمان خواست تا گزارش عملکرد هر معاونت را در نشست جاری به ترتیب ارائه کنند و تأکید کرد: رویکرد سازمان در سال جاری، تسهیل خدمات و ارتقای اعتماد عمومی نسبت به نظام آموزش دوران پیش‌دبستانی است.

برگزاری دوره تابستانی رایگان برای نوآموزان محروم

شیخ‌الاسلام از اجرای دوره تابستانی یک ماهه ویژه نوآموزان خبر داد و گفت: کودکانی که شش سالشان به پایان رسیده بود، اما به‌ویژه در مناطق محروم از دوره پیش‌دبستانی استفاده نکرده بودند، تحت پوشش دوره تابستانی قرار گرفتند. برای این طرح نزدیک به ۱۸ میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شد و تلاش شد این آموزش‌ها به‌صورت رایگان ارائه شود.

تقویت مهارت زبان فارسی برای کودکان جامانده از آموزش

وی افزود: این دوره‌ها به کودکانی اختصاص یافت که بنا به دلایل مختلف، از ابتدای سال تحصیلی تا پایان اردیبهشت‌ماه نتوانسته بودند از آموزش پیش‌دبستانی بهره‌مند شوند. آموزش مهارت‌های زبان فارسی در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای این نوآموزان طراحی و اجرا شد تا آمادگی لازم برای ورود به دبستان را پیدا کنند.