مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان از مصدومیت یکی از نیرو‌های این شرکت در شهرستان بندرلنگه به دنبال درگیری با دارندگان دستگاه‌های استخراج رمزارز خبر داد.

 حمید ساعدپناه در تشریح جزئیات این حادثه که در روستای دژگان بندرلنگه رخ داد، گفت: مقاومت نیروی حراست توزیع برق هرمزگان در برابر فعالیت‌های غیرقانونی این افراد، متأسفانه منجر به مصدومیت این نیرو  از ناحیه سر  شد.

این مامور برق پس از انتقال به بیمارستان و مداوا ترخیص شد.

 وی با تأکید بر خطرات ناشی از این فعالیت‌های غیرمجاز، افزود: بهره‌برداری غیرقانونی از شبکه برق برای تأمین انرژی ماینرها، علاوه بر آسیب جدی به شبکه توزیع، موجب اختلال در تأمین برق سایر مشترکان می‌شود و بار اضافی سنگینی بر تجهیزات تحمیل می‌کند که می‌تواند پیامد‌های ناگواری از جمله خاموشی‌های گسترده و افزایش خطرات جانی برای کارکنان به همراه داشته باشد.

مدیرعامل توزیع برق هرمزگان خاطرنشان کرد: این افراد با سوءاستفاده از انرژی برق در حالی فعالیت می‌کنند که روستای دژگان از خدمات استاندارد شرکت توزیع نیروی برق استان برخوردار است.

برچسب ها: ارز دیجیتال ، هرمزگان
تداوم ناپایداری جوی و دریایی در هرمزگان؛ کاهش دما و احتمال رگبارهای پراکنده
مساعدت ۴ میلیارد و ۵۰۴ میلیون تومانی حامیان طرح اکرام ایتام در حاجی آباد 
تمرکز آبشیرین کن ها در یک منطقه اثر نامطلوب زیست محیطی دارد
حمله به مامور برق در دژگان بندرلنگه
