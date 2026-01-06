حمید ساعدپناه در تشریح جزئیات این حادثه که در روستای دژگان بندرلنگه رخ داد، گفت: مقاومت نیروی حراست توزیع برق هرمزگان در برابر فعالیتهای غیرقانونی این افراد، متأسفانه منجر به مصدومیت این نیرو از ناحیه سر شد.
این مامور برق پس از انتقال به بیمارستان و مداوا ترخیص شد.
وی با تأکید بر خطرات ناشی از این فعالیتهای غیرمجاز، افزود: بهرهبرداری غیرقانونی از شبکه برق برای تأمین انرژی ماینرها، علاوه بر آسیب جدی به شبکه توزیع، موجب اختلال در تأمین برق سایر مشترکان میشود و بار اضافی سنگینی بر تجهیزات تحمیل میکند که میتواند پیامدهای ناگواری از جمله خاموشیهای گسترده و افزایش خطرات جانی برای کارکنان به همراه داشته باشد.
مدیرعامل توزیع برق هرمزگان خاطرنشان کرد: این افراد با سوءاستفاده از انرژی برق در حالی فعالیت میکنند که روستای دژگان از خدمات استاندارد شرکت توزیع نیروی برق استان برخوردار است.