توضیح تشکری هاشمی درباره قراردادسیگنالینگ مترو/ چمران: موضوع را دستاویز انتقاد قرار ندهیم

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران، گفت: سیستم سیگنالینگ مترو پیش از سال ۱۳۹۴ خریداری شده و تلاش شد این موضوع به یک دوره مدیریتی خاص منتسب شود، در حالی که خرید این تجهیزات به قراردادی در دهه ۸۰ و دوره آقای احمدی‌نژاد برمی‌گردد.

باشگاه خبرنگاران جوان-  جعفر تشکری هاشمی در جلسه امروز (سه‌شنبه) شورای شهر تهران با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسه یکشنبه گذشته شورای شهر تهران و در جریان بررسی گزارش حسابرسی شرکت مترو، گفت: در آن جلسه، برخی از اعضای شورا مطالبی را مطرح کردند که فاقد واقعیت، همراه با ابهام و دارای اشکالات جدی بود؛ به همین دلیل لازم دیدم در این جلسه برای شفاف‌سازی و ابهام‌زدایی توضیحاتی را ارائه دهم.

وی افزود: در گزارش حسابرسی روز یکشنبه عنوان شد که سیستم سیگنالینگ مترو در سال‌های قبل از ۱۳۹۳ توسط شهرداری تهران خریداری شده و حدود ۷۷۰ میلیارد تومان از بیت‌المال بلااستفاده مانده و از بین رفته است. همین ادعا دستمایه انتشار مطالبی در یکی از روزنامه‌ها شد و این روزنامه با اختصاص یک صفحه خاص، ضمن بازنشر اظهارات برخی اعضای شورا، به برداشت‌ها و تحلیل‌های خود پرداخت؛ به‌گونه‌ای که واقعیت‌ها به صورت ناقص یا کتمان شده منعکس شد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران تصریح کرد: برای تنویر افکار عمومی و جلوگیری از انتشار اخبار و اطلاعات نادرستی که موجب ابهام در جامعه می‌شود، لازم دانستم توضیحات دقیق‌تری ارائه دهم.

تشکری هاشمی ادامه داد: در جلسه گذشته گفته شد که سیستم سیگنالینگ پیش از سال ۱۳۹۴ خریداری شده و تلاش شد این موضوع به یک دوره مدیریتی خاص منتسب شود، در حالی که خرید این تجهیزات به قراردادی در دهه ۸۰ بازمی‌گردد. این قرارداد در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲ و در دوره‌ای که آقای احمدی‌نژاد شهردار تهران بودند، به صورت EPC با یک شرکت چینی منعقد شد. در سال ۱۳۸۳ نیز، که باز هم ارتباطی با دوره‌های مدیریتی مورد اشاره برخی دوستان ندارد، تصمیم گرفته شد به دلیل تحریم‌ها، تجهیزات سیگنالینگ از مسیر دیگری تأمین شود.

وی با تأکید بر صحت تصمیمات آن دوره گفت: مدیران وقت، یعنی شورای دوم و مدیریت وقت شهرداری، تصمیم بسیار درستی گرفتند و یکی از مدرن‌ترین سیستم‌های سیگنالینگ روز دنیا که همچنان هم به روز محسوب می‌شود، از فرانسه و از طریق همان شرکت چینی در قالب اصلاحیه قرارداد EPC تأمین شد. این تصمیم در چارچوب یک قرارداد مهندسی، طراحی، تأمین تجهیزات و اجرا اتخاذ شد؛ به این معنا که تمام مراحل پروژه به پیمانکار واگذار شده بود.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: همزمان با ورود این تجهیزات و با توجه به تحریم‌های ظالمانه علیه کشور، تصمیم مناسبی در شهرداری تهران اتخاذ شد و از شرکت‌های داخلی فعال در حوزه فناوری اطلاعات دعوت به عمل آمد تا در صورت امکان، نیاز‌های حیاتی مترو در داخل کشور تولید شود. در همین راستا، شرکت‌هایی وارد عمل شدند و بخش مهمی از فرآیند داخلی‌سازی آغاز شد.

تشکری هاشمی افزود: یکی از این شرکت‌ها، شرکت «مهاران» بود که اقدام به ساخت سیستم سیگنالینگ کرد. البته با توجه به حساسیت‌های بالای ایمنی این سیستم، مقرر شد این تجهیزات پس از طی مراحل کامل آزمون و اخذ بالاترین استاندارد‌های ایمنی مورد استفاده قرار گیرند. این فرآیند انجام شد و سیستم به صورت آزمایشی در تهران به کار گرفته شد؛ دستاوردی بزرگ که بدون تبلیغات، ربان بری، مراسم یا تشریفات رسانه‌ای به نتیجه رسید.

وی با اشاره به ضرورت یکپارچه‌سازی خطوط مترو گفت: با توجه به تردد قطار‌ها بین خطوط مختلف، تصمیم گرفته شد از سیستم سیگنالینگ داخلی در خطوط مستقل استفاده شود؛ خطوطی که ارتباطی با شبکه فعلی نداشته باشند. تمام این موارد به صراحت در گزارش مسئول بازرسی شهرداری تهران، آقای گودرزی، که منصوب آقای زاکانی هستند، درج شده است.

وی ادامه داد: تعجب‌آور است که برخی دوستان با هیجان مطالبی را مطرح می‌کنند و روزنامه‌ای نیز بدون توجه به گزارش بازرس خود شهرداری، به این موضوع دامن می‌زند.

تشکری هاشمی تأکید کرد: تمام توضیحاتی که ارائه کردم، عیناً در نامه رسمی مسئول بازرسی شهرداری تهران آمده است. در حالی از «هدررفت بیت‌المال» سخن گفته می‌شود که هزینه سیگنالینگ در مجموع حدود یک درصد هزینه ساخت مترو را شامل می‌شود و این فناوری یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های فنی کشور به شمار می‌رود.

وی افزود: این تجهیزات می‌توانست در خطوطی مانند پرند و هشتگرد که هنوز فاقد سیستم سیگنالینگ هستند مورد استفاده قرار گیرد. همچنین در سال‌های پس از ۱۳۹۶، مذاکراتی با شهر‌هایی مانند قم و کرج برای استفاده از این سیستم انجام شد، اما به دلیل عدم توافق بر سر قیمت، به نتیجه نرسید؛ در حالی که این فناوری می‌توانست در اختیار این شهر‌ها قرار گیرد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران با اشاره به ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع، گفت: پس از بررسی‌ها، سازمان بازرسی از شورای شهر و شهرداری تهران توضیح خواست و گزارش مربوطه نیز ارسال شد. در آن گزارش راهکار‌های متعددی ارائه شد؛ از جمله واگذاری این فناوری ارزشمند و به‌روز به سایر شهر‌های کشور یا استفاده از آن در خطوط فعال. با این حال، متأسفانه این تجهیزات از سال ۱۳۹۶ تاکنون، یعنی حدود هشت سال و نیم، در انبار‌ها باقی مانده است؛ در شرایطی که ما هنوز در برخی خطوط با فاصله حرکت بالا و محدودیت سرفاصله قطار‌ها مواجه هستیم.

تشکری هاشمی در پایان تأکید کرد: این موضوع نه به این دوره مربوط است و نه به آن دوره؛ مسئله، سرمایه مردم و منافع شهر است. نباید در ماه‌های پایانی سال با هیجانات سیاسی، سرمایه عمومی و آبروی مدیرانی که برای شهر زحمت کشیده‌اند، قربانی رقابت‌های سیاسی شود. همان‌گونه که توصیه شد، لازم است اعضای شورا از طرح مباحث سیاسی در جلسات تخصصی پرهیز کنند و اجازه ندهند واقعیت‌ها تحت‌الشعاع اهداف جناحی قرار گیرد.

همچنین محمد آخوندی در تذکر پیش از دستور خود نسبت به صحبت‌های تشکری هاشمی واکنش نشان داد و اظهار کرد: در این ماه‌های پایانی نباید به دنبال اختلاف باشیم؛ چهار سال تمام در اینجا حسابرسی قرائت شد و حتی مواردی که ارتباطی با دوره مدیریتی جدید نداشت، دقایق زیادی درباره آن بحث شد. من در یک ماه قبل سه بار در جلسه از آقای قالیباف به عنوان مدیر جهادی صحبت کردم. ما به او رأی دادیم و در ستادش کار کردیم، اما بنده نماینده مردم هستم. اینکه در مورد یک شرکت بر اساس بند حسابرسی سوال بپرسیم ضدیت با آقای قالبیاف است؟ ایشان ذخیره انقلاب هستند؛ بنده یک سوال پرسیدم، اما مگر درد دارد؟ باید یک سوزن به خودمان بزنیم.

آخوندی در واکنش به سخنان یکی از اعضای شورا مبنی بر خرید این تجهیزات برای خط سه مترو با بیان اینکه در زمان آقای احمدی نژاد خط سه احداث نشده بود، خاطرنشان کرد: سال ۸۸ قرارداد تجهیزات سیگنالینگ منعقد شده و در سال ۹۱ خریداری شده و ۴۲۲ میلیون یوآن معادل ۵۶ میلیون یورو حدود یک و نیم برابر قیمت واقعی خریداری شده و بر اساس طول خط و تعداد ایستگاه‌ها و قطار‌ها قابلیت استفاده در خط سه مترو را نداشته است. همین تجهیزات را امروز می‌توان با ۳۰ میلیون یورو خرید و می‌توان در خصوص آن مناظره کرد. هیچ شهری این تجهیزات را از ما نخرید.

وی ادامه داد: این موضوع هفت سال در گزارشات حسابرسی لحاظ شده بود. از بنده نام برده شد و باید در مورد آن صحبت کنیم. سوال بنده و آقای علوی و آقای آقامیری مشخص بود. در مورد ۱۳ میلیارد تومان بار‌ها صحبت شد، اما درباره ۷۷۴ میلیارد تومان سال‌ها قبل، نباید صحبت شود؟ از بند حسابرسی یک سوال پرسیدیم و نباید باعث ناراحتی شود. ما با هدف حل مشکل موضوع را مطرح کردیم.

در ادامه مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران گفت: در سال‌های قبل هم هر سال در مورد تجهیزات سیگنالینگ مباحثی مطرح شد و قرار بر این شد که این موضوع را بررسی کنیم. بنده از کسانی که این موضوع را دستاویز انتقاد از هم قرار می‌دهند، گلایه دارم. همه دوره‌ها دوره خودمان بوده است؛ بنابراین باید روند را اصلاح کنیم و نباید به آن دامن بزنیم و به هم بتازیم. این به هم تاختن‌ها جز اینکه ایران را تبدیل به سوریه کند، چیزی ندارد.

