چهار سوال نمایندگان مجلس از وزرای آموزش و پرورش و کار اعلام وصول شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا جباری عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۶ دی) موارد اعلام وصولی را را به شرح زیر قرائت کرد:

سوال ملی زینب قیصری نماینده تهران و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در خصوص عدم اجرای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری

سوال ملی عبدالجلال ایری نماینده بندر ترکمن و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در خصوص استخدام و تبدیل وضعیت بدون ضابطه کارمندان شرکت دخانیات ایران

 سوال ملی فاطمه محمدبیگی نماینده قزوین و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر آموزش و پرورش در خصوص علت ضعف عملکرد نظام آموزش و پرورش در کشور

سوال ملی محمدرضا احمدی سنگر نماینده رشت و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر آموزش و پرورش مبنی بر اینکه چرا درخصوص کاهش انگیزه تحصیلی و ضعف شدید فرهنگی در بین دانش‌آموزان اقدام مؤثری انجام نگرفته است؟

برچسب ها: سوال از وزیر ، وزیر کار
تبادل نظر
