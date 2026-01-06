چهار سوال نمایندگان مجلس از وزرای آموزش و پرورش و کار اعلام وصول شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا جباری عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سهشنبه، ۱۶ دی) موارد اعلام وصولی را را به شرح زیر قرائت کرد:
سوال ملی زینب قیصری نماینده تهران و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در خصوص عدم اجرای سیاستهای کلی تامین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری
سوال ملی عبدالجلال ایری نماینده بندر ترکمن و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در خصوص استخدام و تبدیل وضعیت بدون ضابطه کارمندان شرکت دخانیات ایران
سوال ملی فاطمه محمدبیگی نماینده قزوین و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر آموزش و پرورش در خصوص علت ضعف عملکرد نظام آموزش و پرورش در کشور
سوال ملی محمدرضا احمدی سنگر نماینده رشت و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر آموزش و پرورش مبنی بر اینکه چرا درخصوص کاهش انگیزه تحصیلی و ضعف شدید فرهنگی در بین دانشآموزان اقدام مؤثری انجام نگرفته است؟