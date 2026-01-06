باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- فتحی مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان تهران گفت: هر یک از شما روایت زنده‌ای از فداکاری، ایثار و ازخودگذشتگی هستید و قهرمانان قصه‌هایی نانوشته‌اید که اگر به قلم درآیند، تاریخ حماسه‌ای بی‌بدیل از خدمت بی‌منت شما را ثبت خواهد کرد.

وی افزود: من حماسه‌آفرینی شما را در مسیر خدمت به هموطنان دیده‌ام؛ از سخت‌ترین لحظات امدادرسانی در کوه‌های سر به فلک کشیده و برف‌گیر کشور گرفته تا جاده‌های هموار و ناهموار و در دل سیلاب‌های سهمگین و پر‌تلاطم، همواره شاهد جانفشانی و حضور مؤثر شما برای نجات انسان‌ها بوده‌ایم.

وی افزود: تلاش بی‌دریغ شما در قالب کاروان‌های سلامت و طرح نذر خدمت را نه‌تنها به نظاره نشستیم، بلکه با تمام وجود آن را حس کردیم. ما با هم رد پای شهدای امدادگر را در جای‌جای این شهر دنبال کردیم و روز‌ها و شب‌ها برای کاهش آلام دردمندان کوشیدیم.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان تهران با بیان اینکه امروز تاریخ به گواه ملت، پرچم خدمت‌رسانی را در بلندترین قله‌های کشور و منطقه به اهتزاز درآورده است، ادامه داد: در این جایگاه خدمت، به نمایندگی از همه شما عزیزان، قدردان فرمانده‌ای هستیم که همواره در صحنه‌های جنگ، سیلاب و زلزله، پیشگام و جلوتر از دیگران در میدان حضور داشته و زندگی خود را وقف خدمت‌رسانی به مردم ایران و جهان کرده است.

فتحی با تقدیر از پرسنل، مدیران، نجاتگران و داوطلبان حاضر در مراسم، گفت: این قدردانی ادای دینی از سوی جوانان و داوطلبان به زحمات شبانه‌روزی این عزیزان است.

فتحی همچنین با قدردانی از اعضای هیئت‌مدیره و مدیرکل مدیریت بحران استان تهران برای همراهی در تمامی صحنه‌های حادثه و برنامه‌ریزی‌ها، خاطرنشان کرد: امروز یاد و نام دو شهید عزیز که در دفاع مقدس ۱۲ روزه جان خود را از دست دادند، گرامی داشته می‌شود و خانواده‌های محترم این شهدا دعوت شده‌اند تا بدانند همواره یاد این عزیزان در دل ما زنده خواهد ماند.