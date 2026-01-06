امروز سه شنبه ۱۶  دی‌ماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۶۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز سه شنبه ۱۶  دی‌ماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۶۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۶ میلیون و ۲۹۴ هزار تومان معامله می‌شود.

محصول  نرخ
سکه طرح جدید  ۱۶۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
سکه طرح قدیم ۱۶۱ میلیون تومان
نیم سکه ۸۸ میلیون  تومان
ربع سکه ۵۴ میلیون  تومان
سکه گرمی  ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
طلای ۱۸ عیار ۱۶ میلیون و ۲۹۴ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار ۲۱ میلیون و ۷۲۴ هزار تومان

 

برچسب ها: قیمت سکه ، قیمت طلا
