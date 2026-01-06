باشگاه خبرنگاران جوان - امروز سه شنبه ۱۶ دیماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۶۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۶ میلیون و ۲۹۴ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۶۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۶۱ میلیون تومان
|نیم سکه
|۸۸ میلیون تومان
|ربع سکه
|۵۴ میلیون تومان
|سکه گرمی
|۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۶ میلیون و ۲۹۴ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۲۱ میلیون و ۷۲۴ هزار تومان