باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - احسان مسعودی، مشاور وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران با اشاره به سیاستهای وزارت راه و شهرسازی در حوزه الگوی ساخت مسکن گفت:«اولویت اصلی ما در الگوی ساختی که مدنظر داریم، اجرای پروژهها بهصورت واگذاری انفرادی، گروهی و تعاونی است تا خود مردم اقدام به ساخت کنند. در این الگو، قیمت ساخت ملاک عمل نیست؛ چرا که ممکن است یک متقاضی بخواهد واحد خود را بهصورت لوکس و با هزینه بالا بسازد و متقاضی دیگر ساخت اقتصادی را ترجیح دهد. این انتخاب کاملاً بر عهده خود مردم است.»
وی افزود: «نقش وزارت راه و شهرسازی در این فرآیند، تسهیلگری است. ما در اخذ پروانه ساختمانی، معرفی به سازمان نظام مهندسی، بهرهمندی از تخفیفات نظام مهندسی، تخفیف در صدور پروانه و انشعابات و هر اقدامی که لازم باشد، متقاضیان را همراهی میکنیم و تا پایان کار در کنار آنها هستیم؛ اما اصل ساخت بر عهده خود متقاضیان خواهد بود.»
مسعودی با تأکید بر اینکه در ثبتنامهای جدید نیز اصل بر ساخت توسط مردم است، تصریح کرد: «انبوهسازی فقط در موارد بسیار خاص و با تأیید ستاد وزارتخانه و معاونت مسکن امکانپذیر خواهد بود.»
وی با اشاره به تفاوت شرایط استانها اظهار داشت: «الگوی ساخت یک نسخه واحد برای کل کشور نیست. شرایط استانها، فرهنگ، خواست مردم و حتی تفاوت میان شهرهای یک استان باعث میشود الگوی ساخت متفاوت باشد. برای مثال در استان بوشهر، با توجه به شرایط خاص استانهای ساحلی و هزینههای بالای ساخت، اراضی واگذار شد اما در برخی موارد متقاضیان تمایلی به ساخت نداشتند. در چنین استانهایی باید الگوی فنی متناسب، با مشاعات کمتر و کمترین هزینه ممکن برای مردم تعریف شود.»
مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره آورده متقاضیان نیز گفت:«سیاست ما این است که آورده سنگینی از متقاضی دریافت نشود. همانطور که در سال ۱۳۹۸ نیز این رویکرد ابلاغ و اجرایی شد، بنا نداریم فشار مالی مضاعفی به مردم وارد کنیم و تصمیمگیری در این خصوص با شورای مسکن استانها انجام میشود.»
وی در پایان با اشاره به ضمانت اجرای ساخت مسکن افزود: «موضوع بازپسگیری زمینها کاملاً در قانون پیشبینی شده است. در صورتی که متقاضی در مدت زمان مشخص برای اخذ پروانه و شروع عملیات ساخت اقدام نکند، طبق قانون موظف به بازپسگیری زمین هستیم. این موضوع بهتازگی برای ابلاغ به هیئت دولت ارسال شده و تکلیف قانونی مشخصی برای متولیان در نظر گرفته شده است تا از عدم ساخت و معطل ماندن اراضی جلوگیری شود.»