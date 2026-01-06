بر اساس گزارش نیویورک تایمز، حداقل ۱۶ تانکر نفت تحت تحریم آمریکا بندرهای ونزوئلا را ترک کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نیویورک تایمز گزارش داد حداقل ۱۶ تانکر نفت تحت تحریم آمریکا در روز‌های اخیر بندر‌های ونزوئلا را ترک کرده‌اند و به نظر می‌رسد در تلاش برای فرار از محاصره دریایی اجرا شده توسط آمریکا علیه صادرات نفتی این کشور هستند. 

بر اساس تصاویر ماهواره‌ای، داده‌های کشتیرانی و اطلاعات از منابع صنعتی، چهار شناور در حالی که هویت خود را پنهان می‌کردند یا مکان‌های خود را جعل می‌کردند (تاکتیکی که جعل موقعیت نامیده می‌شود) در شرق ساحل ونزوئلا ردیابی شدند. ۱۲ تانکر باقی‌مانده به طور کلی پخش سیگنال‌های ردیابی را متوقف کردند و در تصاویر ماهواره‌ای بعدی ردیابی نشده‌اند.

این گزارش افزود که ۱۵ مورد از ۱۶ شناوری که روز شنبه در حرکت بودند، قبلاً به دلیل حمل نفت ایران و روسیه تحت تحریم آمریکا قرار داشتند.

منابع صنعتی گفتند چهار شناور ردیابی شده بدون مجوز از مقامات موقت ونزوئلا که بر بخش نفت نظارت دارند، خارج شدند. همه آنها برای هفته‌ها قبل از ترک در آخر هفته، در ترمینال‌های صادراتی لنگر انداخته بودند.

آمریکا در ۱۶ دسامبر یک «محاصره کامل» بر تانکر‌های نفتی تحریم شده ونزوئلا اعمال کرد تا جریان درآمد را قطع کند. مقامات آمریکایی می‌گویند اجرای این محاصره بر شناور‌های تحریم شده «ناوگان سایه» متمرکز است، در حالی که صادرات محدود توسط شرکت‌های آمریکایی مجاز است.

از زمان آغاز محاصره، نیرو‌های آمریکایی چندین تانکر را که سعی در حمل نفت خام ونزوئلا داشتند، توقیف یا متوقف کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، ونزوئلا تحت فشار است که نفت خام خود را جابجا کند، زیرا از زمان محاصره، تأسیسات ذخیره‌سازی به نزدیکی ظرفیت رسیده‌اند، در حالی که تعطیلی تولید خطر آسیب به مخازن نفت و زیرساخت‌ها را دارد.

منبع: آناتولی

