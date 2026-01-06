باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمد مسعودی مدیرعامل اتحادیه کارخانجات خوراک دام طیور، طیور و آبزیان در مراسم افتتاحیه در دهمین نمایشگاه صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان گفت: یکی از خبرهای مهمی دو روز اخیر حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰تومانی از کالاهای اساسی از جمله نهاده‌های دام و طیور است که در همین مدت منجر به افزایش ۳ تا ۴ برابری قیمت ذرت، جو و کنجاله سویا شد.

وی با اشاره به حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در دولت سیزدهم، افزود: در آن سال قول داده شد ۲۴۰ هزار میلیارد تومان برای کمک به سرمایه در گردش تولیدکنندگان اختصاص می‌یابد که از این مبلغ ۲۰ همت به وزارت جهاد کشاورزی داده شد و از این مبلغ فقط ۸ همت جذب شد. همچنین در این دوره هم مصوب شده که ۱۰۰ همت کمک شود که امیدواریم پرداخت شود.

مسعودی تاکید کرد: حذف ارز ۲۸,۵۰۰ تومان بدون اصلاح اقتصادی و حمایت دولت موجب شوک اقتصادی می‌شود.

این مسئول صنفی با اشاره به تجربه جهانی در خصوص حذف یارانه بیان کرد: پس از این اتفاق، تسهیلات ارزان‌قیمت داده شد و ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دادند. امیدواریم این تغییرات در اقتصاد کشور هم کامل باشد.

مسعودی با گلایه از اینکه در تصمیمات کلان اقتصادی در حوزه تولید از تشکل‌ها دعوت نمی‌شود، افزود: تصمیم‌گیری برای بخش خصوصی بدون مشورت با آنها در اتخاذ تصمیمات هزینه تولید را افزایش می‌دهد.

این مسئول صنفی گفت: ما اصلاح نظام ارزی را به فال نیک می‌گیریم تا در ادامه شاهد افزایش راندمان تولید باشیم