دادگستری آمریکا با عقب‌نشینی از ادعا‌های خود، اعتراف کرد که «کارتل خورشید»، بهانه اصلی ترامپ برای حمله به ونزوئلا، وجود خارجی ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه «نیویورک تایمز» در گزارشی فاش کرد که وزارت دادگستری آمریکا از ادعای قبلی خود مبنی بر اینکه «کارتل خورشید» (کارتل دی لوس سولیس) در ونزوئلا یک سازمان جنایی واقعی است، عقب‌نشینی کرده است؛ اقدامی که یکی از اصلی‌ترین ستون‌های قانونی دولت دونالد ترامپ برای حمله به ونزوئلا و ربودن «نیکلاس مادورو» را به کل ویران کرد.

واشنگتن سال گذشته از این ادعا به عنوان یک اهرم سیاسی و حقوقی برای زمینه‌سازی جهت حمله به ونزوئلا استفاده کرد. در آن زمان، دولت ترامپ یک اصطلاح رایج در ونزوئلا را که از دهه ۹۰ میلادی صرفا برای توصیف فساد مربوط به قاچاق مواد مخدر در ارتش به کار می‌رفت، به عنوان یک «سازمان تروریستی» به ریاست رئیس‌جمهور این کشور تصویرسازی کرد تا توجیهی برای حمله نظامی داشته باشد.

نیویورک تایمز اشاره کرد که وزارت دادگستری آمریکا درست پس از ربودن مادورو، کیفرخواست علیه او را بازنویسی و ادعای وجود «کارتل خورشید» به عنوان یک نهاد سازمان‌یافته را حذف کرده است. این نهاد آمریکایی عملا پذیرفته که این اصطلاح صرفا یک توصیف رسانه‌ای برای اشاره به «فرهنگ فساد» و «نظام رانتی» در نهاد‌های دولتی است و نه یک کارتل مخوف و منسجم.

تردید‌ها درباره مشروعیت تروریستی نامیدن «کارتل خورشید» اگرچه در لایحه اصلاح‌شده همچنان اتهام مشارکت مادورو در «قاچاق مواد مخدر» به چشم می‌خورد، اما او دیگر به عنوان «سرکرده یک سازمان جنایی» معرفی نشده است. همچنین ارجاعات به «کارتل خورشید» در مقایسه با کیفرخواست سال ۲۰۲۰ (که ده‌ها بار از این واژه استفاده کرده بود) به شدت کاهش یافته است.

کارشناسان حوزه جرم‌شناسی در آمریکای لاتین به نیویورک تایمز گفته‌اند که این عقب‌نشینی، مشروعیت اقدام ترامپ در قرار دادن نام این گروه در لیست «سازمان‌های تروریستی خارجی» را زیر سوال می‌برد؛ به‌ویژه که این برچسب‌زنی‌ها پیش از این بدون نیاز به اثبات قضایی و تنها برای توجیه تجاوز نظامی انجام شده بود.

«الیزابت دیکینسون»، نایب‌رئیس بخش آمریکای لاتین در گروه بین‌المللی بحران، تاکید کرد که نسخه جدید کیفرخواست به واقعیت نزدیک‌تر است و اتهامات قبلی (که بهانه‌ی حمله بود) عملا در هیچ دادگاهی قابل اثبات نبودند.

شایان ذکر است اصطلاح «کارتل خورشید» نامی است که رسانه‌ها در دهه ۹۰ میلادی با الهام از نشان «خورشید» روی سردوشی ژنرال‌های ونزوئلا، برای توصیف پرونده‌های فساد در گارد ملی این کشور ابداع کرده بودند.

منبع: المیادین

حراج وطن به سبک رهبر اپوزیسیون ونزوئلا
مادورو به نمادی مانند فیدل و چه‌گوارا تبدیل خواهد شد
اپوزیسیون ونزوئلا توان اداره کشور را ندارد
