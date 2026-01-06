استاندار تهران گفت: امدادگران و داوطلبان هلال‌احمر با حضور بی‌منت در حوادث، آرامش‌بخش مردم و پشتوانه مطمئن مدیران بحران هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- محمدصادق معتمدیان استاندار تهران در مراسمی به مناسبت تقدیر از امدادگران هلال‌احمر اظهار کرد: روز امدادگران را تبریک عرض می‌کنم و از زحمات همه عزیزانی که در عرصه خدمت‌رسانی و امدادرسانی فعالیت می‌کنند، صمیمانه تشکر می‌کنم. امروز جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها در داخل کشور، بلکه در عرصه منطقه‌ای و جهانی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به نقش داوطلبان افزود: پس از بسیج، جمعیت هلال‌احمر دومین شبکه بزرگ مردمی کشور است که بدون هیچ‌گونه چشمداشت و به‌صورت داوطلبانه در عرصه خدمت‌رسانی فعالیت می‌کنند. این روحیه داوطلبی سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور محسوب می‌شود.

استاندار تهران با بیان اینکه در استان‌های مختلف توفیق خدمت داشته است، گفت: در تمامی حوادث غیرمترقبه، امدادگران هلال‌احمر نخستین گروه‌هایی هستند که با انگیزه، شجاعت و رشادت در میدان حاضر می‌شوند و این حضور، آرامش‌بخش مردم و آسیب‌دیدگان است.

معتمدیان با اشاره به آمار داوطلبان هلال‌احمر تصریح کرد: وجود بیش از سه‌ونیم میلیون داوطلب در سطح کشور و حدود ۳۸۰ هزار داوطلب در استان تهران، نشان‌دهنده مدیریت موفق و اثربخش این جمعیت در دوره‌های اخیر است.

وی با تقدیر از مدیریت پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال‌احمر افزود: مدیریت جهادی، انقلابی و تحول‌گرایانه دکتر کولیوند که از پیشکسوتان عرصه امداد و خدمت‌رسانی هستند، نقش مهمی در ارتقای جایگاه هلال‌احمر داشته و امیدواریم در دوره مسئولیت ایشان شاهد تحولات بزرگ‌تری در این مجموعه باشیم.

استاندار تهران در پایان تأکید کرد: به عنوان خدمتگزار مردم و عضوی کوچک از خانواده بزرگ هلال‌احمر، آمادگی کامل استان تهران را برای تقویت و حمایت از این سازمان مؤثر اعلام می‌کنم.

برچسب ها: استاندار تهران ، جمعیت هلال احمر ، داوطلبان هلال احمر
