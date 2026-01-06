باشگاه خبرنگاران جوان - روح‌الله مقدم گفت: این جایزه با هدف شناسایی و تجلیل از جوانان برتر کشور برگزار می‌شود و فرصتی مناسب برای معرفی توانمندی‌های نسل جوان است.

معاون امور جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان استان قم افزود: مهلت ثبت‌نام بخش استانی این جشنواره از یکم دی‌ماه آغاز شده و تا ۲۰ دی‌ماه ادامه خواهد داشت و علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر به سامانه javanplus.ir مراجعه کنند.

معاون امور جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان استان قم، با اشاره به محور‌های جشنواره گفت: این جایزه در چهار بخش اجتماعی و خیریه، علمی، نوآوری و کارآفرینی، فرهنگی و هنری، و ورزش و سلامت برگزار می‌شود.

مقدم افزود: این جشنواره به همت معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان و با مشارکت شبکه سه سیما برگزار می‌شود.

منبع:اداره کل ورزش وجوانان استان قم