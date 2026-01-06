باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - پژمان درستکار، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان و داور برنامه «کاپیتان» از تجربه جدید خود برای حضور در برنامه گفت و تشریح کرد: من بجز «کاپیتان» در برنامه دیگری که مختص کشتی بود، به عنوان داور حضور داشتم. اما حضورم در این برنامه تجربه متفاوتی بود؛ چراکه از رشتههای مختلف ورزشی شرکت کرده بودند. احساس میکنم که در این برنامه استعدادهای زیادی به ورزش کشور معرفی میشوند.
درستکار از نقش برنامههای استعدادیابی در جذب علاقهمندان به حوزههای مختلف ورزش گفت و ادامه داد: هر زمان که ورزش کشتی از لحاظ افتخار و رقابت به چشم بیاید، اثر خود را در خروجی باشگاهها میگذارد و ورزشکاران بسیاری را به سمت کشتی جذب خواهد کرد.