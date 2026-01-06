کاهش ۵ درصدی مصرف گاز خانگی افزایش تولید فولاد را فراهم میکند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیدعباس حسینی، مشاور وزیر صمت، اظهار کرد: امروز کشور در شرایط سخت اقتصادی قرار دارد؛ تورم بالا، ناترازی انرژی، محدودیتهای ارزی و فشار تحریمها، صنعتگران را با چالشهای جدی مواجه کرده است، اما با وجود همه این مسائل، کشور تنها یک راهحل اساسی دارد و آن «تولید» است.
وی با بیان اینکه تولید به معنای خلق ارزش است، افزود: پولی که از مسیر تولید ایجاد شود نهتنها به اقتصاد آسیب نمیزند، بلکه میتواند تورم را مهار کند، اشتغال ایجاد کند، فقر را کاهش دهد و صادرات غیرنفتی و ارزآوری کشور را افزایش دهد.
حسینی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم و وزارت صمت تصریح کرد: گفتمان محوری وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید است و شعار «صنعت پیشران، معدن ارزشآفرین و تجارت هوشمند» نیز بر همین اساس انتخاب شده است. دغدغه اصلی ما چیزی جز تولید نیست.
مشاور وزیر صمت، با تأکید بر اینکه صرفاً توسعه زیرساختها و سختافزارها نمیتواند کشور را نجات دهد، گفت: امروز در بسیاری از صنایع، از جمله فولاد و سیمان، ظرفیت اسمی بالایی ایجاد شده اما تولید واقعی فاصله معناداری با این ظرفیتها دارد. ریشه این ناترازیها، بیش از آنکه فنی باشد، فرهنگی است.
وی فرهنگ مصرف را یکی از چالشهای اساسی کشور دانست و افزود: اگر تنها پنج درصد از مصرف گاز خانگی کاهش یابد، امکان افزایش تولید فولاد و چند میلیارد دلار افزایش صادرات غیرنفتی فراهم میشود. این موضوع نشان میدهد که تغییر نگرش و فرهنگ مصرف تا چه اندازه میتواند اثرگذار باشد.
حسینی با اشاره به ضرورت نهادینهسازی فرهنگ تولید در جامعه تأکید کرد: تولید باید بهعنوان یک اصل بنیادین در کشور پذیرفته شود. این فرهنگسازی باید از سنین کودکی و نظام آموزشی آغاز شود؛ همانگونه که در کشورهای توسعهیافته، کودکان با مفاهیم کار، تولید و کارآفرینی آشنا میشوند.
وی جشنواره فرهنگ و صنعت را گامی کوچک اما مؤثر در مسیر فرهنگسازی دانست و گفت: این جشنواره پایان راه نیست، بلکه آغاز یک مسیر است. ما بهجای استفاده از ابزارهای قهری، به دنبال نهادینهسازی فرهنگ درست مصرف و تولید از مسیر مسئولیت اجتماعی و اقدامات فرهنگی هستیم.
مشاور وزیر صمت در پایان خاطرنشان کرد: مسئله تولید، موضوعی فرابخشی و ملی است و تنها به وزارت صمت محدود نمیشود. امیدواریم با همکاری دستگاههای فرهنگی و آموزشی، فرهنگ تولید در نسلهای آینده نهادینه شود تا کشور بتواند مسیر پیشرفت پایدار را طی کند.
در ادامه قاسم خرمی مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در ممراسم اختتامیه نخستین جشنواره فیلم و عکس «چرخ صنعت» با اشاره به حمایت وزیر صنعت، معدن و تجارت بهعنوان رئیس جشنواره افزود: حمایت و همراهی وزارت صمت نقش مؤثری در برگزاری این رویداد فرهنگی ـ صنعتی داشت و زمینه مشارکت گسترده هنرمندان و شرکتهای صنعتی را فراهم کرد.
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، با بیان اینکه بیش از هزار اثر در بخشهای مختلف فیلم و عکس به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است، تصریح کرد: داوری آثار با همکاری انجمنهای تخصصی فیلم و عکس صنعتی و بهصورت شفاف و حرفهای انجام شد.
وی ادامه داد: در پایان این جشنواره، ۱۲ اثر برگزیده در بخش عکس، ۱۲ اثر برگزیده در بخش فیلم و همچنین دو روابطعمومی برتر معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند. تمرکز جشنواره بر آثاری بود که بیشترین اثرگذاری را در حوزه صنعت داشتهاند، بهویژه در قالب تیزرها و نماهنگهای صنعتی.
خرمی با تأکید بر نقش فرهنگ و هنر در توسعه صنعتی اظهار داشت: توسعه صنعت بدون همراهی فرهنگ، هنر و روایتسازی رسانهای، توسعهای ناقص و ناپایدار خواهد بود. استفاده از زبان هنر برای مستندسازی فعالیتهای صنعتی، ماندگار کردن زیباییها و ظرافتهای تولید و توجه به صنایع فرهنگی از اهداف اصلی جشنواره «چرخ صنعت» بود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: این جشنواره با تولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت، استقرار دبیرخانه دائمی در سازمان مدیریت صنعتی و بدون اتکا به بودجه دولتی و صرفاً با حمایت شرکتهای صنعتی برگزار شد که این امر نشاندهنده ظرفیت بالای بخش صنعت برای حمایت از رویدادهای فرهنگی است.
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی ایران در پایان، جشنواره فیلم و عکس «چرخ صنعت» را گامی مؤثر در جهت همنشینی و تعامل سازنده میان صنعتگران، هنرمندان، نویسندگان و فیلمسازان دانست و بر تداوم این مسیر با هدف تقویت گفتمان توسعه، تولید، سرمایهگذاری و کارآفرینی در جامعه فرهنگی و هنری کشور تأکید کرد.
منبع: سازمان مدیریت صنعتی