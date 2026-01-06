معاون وزیر جهاد گفت: وزارت جهاد کشاورزی در حال بررسی و آماده کردن تصمیماتی است که باید به فوریت برای کمک به تولید انجام شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمدابراهیم حسن‌نژاد، معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی در افتتاحیه دهمین نمایشگاه صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان گفت: در شرایطی قرار داریم که با حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی فضایی را بر صنعت حاکم کرده که تولیدکنندگان عنوان می‌کنند در جامعه اثرگذار است.

به گفته وی، ما در وزارت جهاد کشاورزی در جریان مشکلات تولیدکنندگان هستیم و بارها عنوان شده بود که ارز ترجیحی باید حذف شود و تولیدکنندگان در جریان موضوع قرار داشتند.

حسن نژاد با بیان اینکه یارانه نقش دانش را در تولید کمرنگ کرده بود، افزود: یکی از دوره هایی که حذف ارز ترجیحی حذف شد سال ۱۴۰۱ بود. البته پیش از این هم در دوره ای این موضوع اجرا شده بود. اما در هر دوره نیمه رها شده بود و دوباره شاهد گران‌سازی نرخ ارز در این فضا بودیم.

حسن نژاد ادامه داد: امیدواریم در این مرحله موضوع درست مدیریت شود و بیشترین اثرگذاری را شاهد باشیم و مسیر ادامه پیدا کند.

معاون وزیر جهاد افزود: در هفته اخیر تصميمات متفاوت بود؛ ابتدا تصمیم بر این بود که تامین ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تا پایان سال برای واردات کالاهای اساسی پرداخت شود. اما در ادامه تصمیم نهایی در جلسه روز پنجشنبه گذشته بر حذف از دی ماه گرفته شد.

وی گفت: اجرا نیاز به ملزومات خود دارد و در این راستا، وزارت جهاد کشاورزی در حال بررسی و آماده کردن تصمیماتی است که باید به فوریت برای کمک به تولید انجام شود. بنابراین در این خصوص تامین سرمایه در گردش یکی از مسائلی است که پیش‌بینی شده و باید بانک‌های عامل آن مشخص شود.