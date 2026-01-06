معاون وزیر جهاد گفت: وزارت جهاد کشاورزی در حال بررسی و آماده کردن تصمیماتی است که باید به فوریت برای کمک به تولید انجام شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمدابراهیم حسن‌نژاد، معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی در افتتاحیه دهمین نمایشگاه صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان گفت: در شرایطی قرار داریم که با حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی فضایی را بر صنعت حاکم کرده که تولیدکنندگان عنوان می‌کنند در جامعه اثرگذار است.

به گفته وی، ما در وزارت جهاد کشاورزی در جریان مشکلات تولیدکنندگان هستیم و بارها عنوان شده بود که ارز ترجیحی باید حذف شود و تولیدکنندگان در جریان موضوع قرار داشتند.

حسن نژاد با بیان اینکه یارانه نقش دانش را در تولید کمرنگ کرده بود، افزود:  یکی از دوره هایی که حذف ارز ترجیحی حذف شد سال ۱۴۰۱ بود. البته پیش از این هم در دوره ای این موضوع اجرا شده بود. اما در هر دوره نیمه رها شده بود و دوباره شاهد گران‌سازی نرخ ارز در این فضا بودیم.

حسن نژاد ادامه داد: امیدواریم در این مرحله موضوع درست مدیریت شود و بیشترین اثرگذاری را شاهد باشیم و مسیر ادامه پیدا کند.

معاون وزیر جهاد افزود: در هفته اخیر تصميمات متفاوت بود؛ ابتدا تصمیم بر این بود که تامین ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تا پایان سال برای واردات کالاهای اساسی پرداخت شود. اما در ادامه تصمیم نهایی در جلسه روز پنجشنبه گذشته بر حذف از دی ماه گرفته شد.

وی گفت: اجرا نیاز به ملزومات خود دارد و در این راستا، وزارت جهاد کشاورزی در حال بررسی و آماده کردن تصمیماتی است که باید به فوریت برای کمک به تولید انجام شود. بنابراین در این خصوص تامین سرمایه در گردش یکی از مسائلی است که پیش‌بینی شده و باید بانک‌های عامل آن مشخص شود.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: نهاده دامی ، تولید مرغ ، ارز ترجیحی
خبرهای مرتبط
نگرانی برای تامین مرغ ایام ماه رمضان و نوروز نداریم/ارز ترجیحی گندم حذف نشده است
قیمت نهاده‌های دامی ۳ برابر افزایش یافت
مرغی که اکنون وارد بازار می‌شود با نهاده دولتی است + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حذف ارز ترجیحی؛ آغاز یک جراحی بزرگ اما حساس در ساختار اقتصادی کشور
قیمت جدید انواع روغن اعلام شد
توضیح جهاد کشاورزی درباره یارانه یک میلیون تومانی
دور جدید ثبت نام نهضت ملی مسکن آغار شد+ فیلم
پرداخت کالابرگ به مردم پایان رانت‌خواری خواهد بود
آتش سوزی در یک جایگاه تهران به دلیل نقص فنی یک خودرو
ثبت سالانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار فوتی در کشور/ تولد‌ها به زیر یک میلیون نفر رسید+فیلم
بهره‌برداری و عملیات اجرایی ۱۲۶۹ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و طرح‌های بهینه‌سازی مصرف برق در کشور امروز آغاز می‌شود+ جزئیات
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۶ دی ماه ۱۴۰۴
نگرانی برای تامین مرغ ایام ماه رمضان و نوروز نداریم/ارز ترجیحی گندم حذف نشده است
آخرین اخبار
تامین سرمایه در گردش به فوریت باید پیگیری شود+فیلم
کاهش ۵ درصدی مصرف گاز خانگی افزایش تولید فولاد را فراهم میکند
شرایط برای هرس درختان مثمر و غیرمثمر فراهم است
میزان مصرف گاز به ۶۶۳ میلیون متر مکعب رسید
قیمت نهاده‌های دامی ۳ برابر افزایش یافت
میزان آورده متقاضیان در دور جدید ثبت نام نهضت ملی مشخص شد/ فقط زمین به متقاضیان می‌دهیم + فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۶ دی ماه ۱۴۰۴
دستور رئیس‌جمهور به مقامات سیاسی برای فعال‌تر شدن موضوع حق‌آبه هیرمند
توضیح جهاد کشاورزی درباره یارانه یک میلیون تومانی
سازوکار گواهی صرفه‌جویی آب در حال فراهم شدن است/ پروژه شیرین‌سازی از آب دریا در حال مطالعه+ فیلم
نگرانی برای تامین مرغ ایام ماه رمضان و نوروز نداریم/ارز ترجیحی گندم حذف نشده است
دور جدید ثبت نام نهضت ملی مسکن آغار شد+ فیلم
تعیین تکلیف ۶ میلیون و۳۰۰ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن
نصب پنل‌های خورشیدی در هزار و ۲۰۰ مدرسه در حال اجراست
از ابتدای سال تاکنون نزدیک به ۴۲۰۰ ماینر غیرمجاز در استان تهران شناسایی و جمع‌آوری شده است
آغاز عملیات اجرایی ۷۱۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی از امروز
ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر نزدیک به ۳ هزار و ۵۰۰ مگاوات شد
پرداخت کالابرگ به مردم پایان رانت‌خواری خواهد بود
قیمت جدید انواع روغن اعلام شد
بهره‌برداری و عملیات اجرایی ۱۲۶۹ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و طرح‌های بهینه‌سازی مصرف برق در کشور امروز آغاز می‌شود+ جزئیات
حذف ارز ترجیحی؛ آغاز یک جراحی بزرگ اما حساس در ساختار اقتصادی کشور
هشدار سطح نارنجی برای تشدید آلاینده‌های جوی
ثبت سالانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار فوتی در کشور/ تولد‌ها به زیر یک میلیون نفر رسید+فیلم
آتش سوزی در یک جایگاه تهران به دلیل نقص فنی یک خودرو
ابطال غیرداوطلبانه بلیت‌های صادر شده مسافران ممنوع است
مدیریت اختلافات در سه گانه حقوقی، خانواده و قرارداد‌ها
صرافی XT؛ مقصدی نوظهور برای تریدر‌های فارسی‌زبان
راه اندازی نیروگاه خورشیدی در شرکت پتروشیمی بیستون
مدنی زاده: نظام ثبت سفارش کالا متحول می‌شود
طرح NGL خارگ باعث جلوگیری از هدررفت گازهای فلر و زمینه‌ساز توسعه صنایع پایین‌دستی است