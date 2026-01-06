شهروندخبرنگار ما فیلمی از تصاویری از مناظر بخش ناغان شهرستان کیار استان چهارمحال و بختیاری را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - روستای جغدان در بخش ناغان از شهرستان کیار استان چهار محال وبختیاری واقع شده است. طبیعت کوهستانی این روستا موجب شده تا گردشگران بسیاری به این منطقه خوش آب و هوا سفر کنند. وقتی در کوچه باغ‌های این روستا قدم می‌زنیم درختان سر به فلک کشیده و چشمه‌های خروشانی را می‌بینیم که چشم هر بیننده‌ای را به خود جلب کرده است.
این مناظر زیبا از لنز دوربین شهروندخبرنگار ما دور نماند و فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: هاشمی - چهارمحال و بختیاری

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

