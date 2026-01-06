باشگاه شانگهای چین درخواست برگزاری بازی دوستانه با تیم پرسپولیس در اردوی قطر را داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در حالی برای  اردوی آماده سازی به کمپ اسپایر قطر رفته است، که امروز قرار است در اولین بازی دوستانه خود به مصاف تیم الوداد مراکش برود. 

علاوه بر این، اوسمار ویرا درخواست برگزاری چند بازی دوستانه در اردوی قطر داده است، که بازی با تیم الوداد مراکش در دستور کار سرخپوشان قرار گرفته است. 

البته تیم شانگهای چین هم خواهان برگزاری یک بازی دوستانه با پرسپولیس شده اما برگزاری این دیدار قطعی نیست. این تیم چینی دوران بدنسازی خود را سپری می کند و در صورت آمادگی بازیکنانش در روز آخر اردوی قطر با پرسپولیس بازی خواهد کرد. 



برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، اردوی قطر
خبرهای مرتبط
صحرایی: کمپ اسپایر قطر از کیفیت بالایی برخوردار است
۲ بازیکن سابق استقلال و پرسپولیس در عراق 
سرگیف به اردوی پرسپولیس در قطر اضافه شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
افشاگری نوید کیا از قیمت یاسر آسانی
دوئل غول‌های کشتی ایران در یاریگین
۲ بازیکن سابق استقلال و پرسپولیس در عراق 
اردوی قطر واقعا شگفت انگیز است/ برای کسب قهرمانی تسلیم نمی‌شویم
جشن قهرمانی را آخر فصل در کنار هواداران پرسپولیس برگزار می کنیم
نویدکیا: اگر قهرمان نشوم از سپاهان می‌روم/ اعرابی و آقایی پور قصد جدایی دارند
صحرایی: کمپ اسپایر قطر از کیفیت بالایی برخوردار است
جذابیت فوتبال به‌دلیل عدم بازی در ورزشگاه آزادی از بین رفته است
مصدومیت شدید مدافع حریف ایران در جام جهانی
یزد؛ انتخاب سیاستمدارانه استقلال برای بازی با تراکتور
آخرین اخبار
درخواست شانگهای چین برای بازی دوستانه با پرسپولیس
سرگیف به اردوی پرسپولیس در قطر اضافه شد
یک ایرانی مربی تیم کمتر از ۱۴ سال تنیس آسیا شد
یزد؛ انتخاب سیاستمدارانه استقلال برای بازی با تراکتور
جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا؛ یک جام و 16 مدعی
فرصت محدود استقلال برای انتخاب ورزشگاه میزبان دیدار‌های آسیایی
دیدار‌های استقلال و سپاهان در آسیا با VAR برگزار می‌شود
مصدومیت شدید مدافع حریف ایران در جام جهانی
۲ بازیکن سابق استقلال و پرسپولیس در عراق 
دوئل غول‌های کشتی ایران در یاریگین
افشاگری نوید کیا از قیمت یاسر آسانی
حضور چهار پینگ‌پنگ‌باز ایرانی در کاپ آسیا چین
صحرایی: کمپ اسپایر قطر از کیفیت بالایی برخوردار است
اردوی قطر واقعا شگفت انگیز است/ برای کسب قهرمانی تسلیم نمی‌شویم
جشن قهرمانی را آخر فصل در کنار هواداران پرسپولیس برگزار می کنیم
نویدکیا: اگر قهرمان نشوم از سپاهان می‌روم/ اعرابی و آقایی پور قصد جدایی دارند
جذابیت فوتبال به‌دلیل عدم بازی در ورزشگاه آزادی از بین رفته است
فوتبال تهران تعطیل شد
درخواست استقلال برای میزبانی از تراکتور در یزد
با اورونوف در مورد هواداران باورنکردنی پرسپولیس صحبت کردم/ دستاوردهای زیادی با هم خواهیم داشت
۱۵۰۰ میلیارد تومان کنسرسیوم بانکی تمام شده است/ برای جذب معامله گری به باشگاه شمس آذر نامه زدیم
توافق پرسپولیس با علی علیپور؛ تمدید با افزایش چشمگیر قرارداد گلزن
ایگور سرگیف به پرسپولیس پیوست
عمارت فوق لاکچری رونالدو برای دوران بازنشستگی
دنیامالی: ملتی صلح‌طلب هستیم، اما مقابل تهدید و تجاوز کوتاه نخواهیم آمد/ هر عنوان و مدال بر شأن و منزلت ایران می‌افزاید
برترین‌های نخستین دوره مسابقات فلور کرلینگ گرامیداشت روز پدر مشخص شد