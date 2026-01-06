باشگاه شانگهای چین درخواست برگزاری بازی دوستانه با تیم پرسپولیس در اردوی قطر را داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در حالی برای اردوی آماده سازی به کمپ اسپایر قطر رفته است، که امروز قرار است در اولین بازی دوستانه خود به مصاف تیم الوداد مراکش برود.

علاوه بر این، اوسمار ویرا درخواست برگزاری چند بازی دوستانه در اردوی قطر داده است، که بازی با تیم الوداد مراکش در دستور کار سرخپوشان قرار گرفته است.

البته تیم شانگهای چین هم خواهان برگزاری یک بازی دوستانه با پرسپولیس شده اما برگزاری این دیدار قطعی نیست. این تیم چینی دوران بدنسازی خود را سپری می کند و در صورت آمادگی بازیکنانش در روز آخر اردوی قطر با پرسپولیس بازی خواهد کرد.





